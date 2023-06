Mindestens 7 Schwerverletzte – Gasexplosion im Zentrum von Paris

Zwischenzeitlich hiess es von den Behörden, was die Explosion ausgelöst habe, lasse sich noch nicht sicher sagen. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, meldete die Feuerwehr am Abend. (lst/sda/dpa)

Wie der städtische Beigeordnete Édouard Civel mitteilte, gab es am Mittwoch eine Gasexplosion an der Place Alphonse Laveran. Mehrere Gebäude ständen in Flammen. Videoaufnahmen der Zeitung «Le Parisien» zeigten ein eingestürztes, brennendes Gebäude. Der Sender BFMTV sprach zunächst von mindestens sieben Schwerverletzten.

Klopfgeräusche: Möglicherweise Spur bei Suche nach Tauchboot

Einsatzkräfte haben bei der Suche nach dem vermissten Tauchboot «Titan» im Atlantik möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen gehört.

Bei der fieberhaften Suche nach dem vermissten Tauchboot «Titan» im Atlantik gibt es möglicherweise ein Lebenszeichen der Insassen. Suchteams hätten am Dienstag alle 30 Minuten eine Art von Klopfgeräuschen in der Region registriert, in dem das Gefährt der Firma Oceangate vermutet werde, hiess es in einem internen Memo der US-Regierung, aus dem der Sender CNN und das Magazin «Rolling Stone» in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) zitierten.