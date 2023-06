Vier Schwerverletzte und mehrere brennende Gebäude – Gasexplosion im Zentrum von Paris

Nach einer Gasexplosion sind im Zentrum von Paris mehrere Gebäude in Brand geraten. Die Feuerwehr rief die Bevölkerung auf, sich vom Brandort nahe dem Jardin du Luxembourg fernzuhalten und den Rettungskräften ein schnelles Eingreifen möglich zu machen. Wie der städtische Beigeordnete Édouard Civel mitteilte, gab es am Mittwoch eine Gasexplosion an der Place Alphonse Laveran. Mehrere Gebäude ständen in Flammen. Videoaufnahmen der Zeitung «Le Parisien» zeigten ein eingestürztes, brennendes Gebäude. Der Sender BFMTV sprach von vier Schwerverletzten. (sda/dpa)