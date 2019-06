Mesut Özil hat geheiratet – und der türkische Präsident Erdogan war Trauzeuge

View this post on Instagram

This the best day ever💃🎉 I'm really happy for Mesut and Amine's wedding, and I really love them. It's good to see Mesut happy, and I wish them every success in their new life and I hope they will have beautiful children 🙏💙 @m10_official @m10_official @m10_official @gulseamine @gulseamine @gulseamine @m10_official @m10_official @m10_official . Please mention to Mesut in comments🙏 . @m10_official @m10_official @m10_official @gulseamine @gulseamine @gulseamine @m10_official @m10_official @m10_official . #team #mesut #özil #10 #m1ö #arsenal #yagunnersya #europaleague #premierleague #Turkey #london #WeAreTheArsenal #Coyg #club #football #play #player #match #مسعود #اوزيل #عازف_الليل #الارسنال #الجانرز #اليورباليغ #البريميرليغ #لندن #تركيا