Mit Bildung gegen Antisemitismus: Judenfeindliche Chelsea-Anhänger sollen ins KZ

Klopp knöpft sich Shaqiri vor – an der Pressekonferenz erklärt er, warum

Im League Cup gegen Chelsea steht Xherdan Shaqiri für Liverpool zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf – erstmals darf der 15-Millionen-Euro-Neuzugang auch über 90 Minuten ran. Unglücklich für den Schweizer Nati-Spieler, dass die «Reds» dabei die erste Niederlage der Saison kassieren. Das Team von Trainer Jürgen Klopp geht durch Daniel Sturridge in der 58. Minute zwar 1:0 in Führung, Emerson und Eden Hazard drehen die Partie zwischen der 79. und 85. Minute für Chelsea aber noch.

Shaqiri …