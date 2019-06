International

Nach Vergewaltigungsvorwurf: Model unterstellt Neymar auch Drogenkonsum



Neuste Entwicklung im Fall um den Vergewaltigungsvorwurf gegen Fussballstar Neymar: Laut der spanischen Zeitung «As» soll das 26-jährige brasilianische Model, das Neymar beschuldigt, im Besitz einer brisanten Sprachnachricht sein.

In der Sprachnachricht sagt die Frau laut der Zeitung: «Neymar, du weisst, was passiert ist, und in welchem Zustand du in dem Hotel angekommen bist. Du hast vielleicht die besten Anwälte engagiert, aber die Wahrheit ist nicht auf deiner Seite. Ich sage die Wahrheit. Und ich werde einen Doping-Test fordern, um zu sehen, ob du an diesem Tag nicht unter Drogen standest.»

Neymar wurde am Donnerstag vernommen. Jedoch nicht wegen den Vergewaltigungsvorwürfen. Mehr dazu hier:

Auch die Frau wurde am Donnerstag vernommen. Dabei hielt sie laut brasilianischen Medien an ihrer Version fest, von Neymar Mitte Mai in Paris «in angetrunkenem Zustand und mit Anwendung von Gewalt» zum Sex gezwungen worden zu sein. Der 27-Jährige Fussballstar von Paris Saint-Germain bestreitet einen solchen Übergriff. (kün)

