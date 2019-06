International

Verprügelt hier ein Wiener Polizist einen Klima-Demonstranten?



Bild: Screenshot Twitter

Ein Video, das offenbar am Rande einer Klima-Demonstration in Wien entstanden ist, zeigt eine erschreckende Szene: Polizisten fixieren einen Mann am Boden, einer prügelt wiederholt auf ihn ein. Im Hintergrund schreit jemand mehrfach: «In die Nieren!» Die Demonstranten rufen: «Wir sind friedlich, was seid ihr?»

Die Szene soll sich abgespielt haben, als Klima-Aktivisten am Freitagnachmittag den Wiener Ring bei der Aspernbrückengasse blockierten, nahe der Urania.

Mehreren österreichischen Medien gegenüber gab die Polizei an, Kenntnis vom Video zu haben. Man habe es an die zuständige Stelle weitergeleitet. Nun werde überprüft, bei welchem Einsatz es zu dem Vorfall kam, welche Beamte im Einsatz waren und was genau passierte, sagte ein Polizeisprecher dem «Standard».

