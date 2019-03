International

Algeriens Präsident Bouteflika verzichtet auf Kandidatur



Algeriens, Abdelaziz Bouteflika, will doch nicht für eine fünfte Amtszeit kandidieren. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur APS.

In einer Botschaft Bouteflikas an das Volk heisst es, die Wahl werde erst im Anschluss an eine «nationale Konferenz» stattfinden. Ihre Aufgabe sei es, das politische System des Landes zu reformieren und bis Ende des Jahres einen Vorschlag für eine neue Verfassung zu erarbeiten.

Bouteflika war erst am Sonntag von einem zweiwöchigem Spitalaufenthalt in Genf nach Algerien zurückgekehrt

Wahl verschoben

Zuvor hatte es wochenlang massive Proteste in Algerien gegen eine mögliche Kandidatur des gesundheitlich stark angeschlagenen Bouteflika gegeben. Die geplante Präsidentenwahl werde verschoben, teilte das Präsidialamt mit.

Nach Einschätzung von Beobachtern handelte es sich um die bislang grössten Demonstrationen seit Beginn der Protestwelle Ende Februar. In der Hauptstadt Algier verlangten Demonstranten, dass der 82 Jahre alte Staatschef auf seine Kandidatur bei der Präsidentenwahl, die ursprünglich für den 18. April angesetzte war, verzichtet.

