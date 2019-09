International

Nach Niederlage vor Gericht: Johnson stellt sich Abgeordneten



Bild: AP

Hier gibts die erste Parlamentssitzung nach der Zwangspause live: Video: YouTube/The Sun

Der britische Premierminister Boris Johnson will noch am Mittwoch eine Erklärung im Parlament abgeben. Das ging aus einer Mitteilung der oppositionellen Labour-Fraktion hervor.

Tags zuvor hatte das Oberste Gericht in London die von Johnson auferlegte Zwangspause für unrechtmässig erklärt und mit sofortiger Wirkung aufgehoben. Für Johnson war das eine vernichtende Niederlage. Rücktrittsforderungen wiesen Regierungskreise jedoch zurück.

Johnson kehrte erst am Mittag aus New York zurück, wo er an der Uno-Vollversammlung teilgenommen hatte. Er muss sich nun auf unangenehme Fragen einstellen: nicht nur über seine Entscheidung, das Parlament in eine Zwangspause zu schicken.

Seit Tagen machen auch Vorwürfe die Runde, eine von mit Johnson befreundete US-Geschäftsfrau habe Geld aus Kassen der britischen Hauptstadt erhalten, als Johnson dort Bürgermeister war. Und die Abgeordneten könnten auch weitere Dokumente aus den als «Operation Yellowhammer» bekannten No-Deal-Plänen der Regierung verlangen. (dfr/sda/dpa)

