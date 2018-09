International

Gesellschaft & Politik

Daniel Küblböck auf Kreuzfahrtschiff vermisst



Daniel Küblböck soll von Kreuzfahrtschiff gesprungen sein – Suche bisher erfolglos

Grosse Aufregung um den ehemaligen DSDS-Star Daniel Küblböck. Der Sänger war auf dem Kreuzfahrtschiff Aidaluna unterwegs von Hamburg nach New York und wird seit heute Morgen gesucht, wie bild.de berichtet. Demnach ging kurz vor Neufundland ein Passagier über Bord. Das Schiff drehte, gemeinsam mit Helikoptern und der Küstenwache wird nach der vermissten Person gesucht.

Aida bestätigte gegenüber der Zeitung, dass die vermisste Person Daniel Küblböck heisst. Am frühen Morgen des 9. Septembers sei eine Person über Bord gesprungen. Der Captain und die Crew des Kreuzfahrtschiffes hätten zusammen mit den örtlichen Behörden «alle erforderlichen Rettungsmassnahmen eingeleitet».

Wassertemperatur etwa 10,5 Grad

Die Unglücksstelle liegt nach Angaben von Aida Cruises in der Labrador See, ungefähr 100 Seemeilen (etwa 185 Kilometer) nördlich von St. John's/Neufundland. Die Wassertemperatur betrage in dem Gebiet etwa 10,5 Grad.

Das Kreuzfahrtschiff Aidaluna mit rund 2200 Gästen und etwa 600 Crewmitgliedern sei an die mutmassliche Unglücksstelle zurückgekehrt und versuche ebenfalls, den aus der RTL-Castingshow bekanntgewordenen Sänger zu finden.

Möglicherweise psychische Probleme

Anfang August veröffentlichte der Fanclub Kübelböcks ein Statement des Sängers, in dem er «monatelanges Mobben» an einer Schule beklagt. Damit ist die Berliner Schauspielschule gemeint sein, an welcher Kübelböck Unterricht nahm. In dem Post heisst es, der 33-Jährige müsse «den Schmerz der letzten Monate erst noch verkraften». (cma/mik)

Update folgt

Lass dir helfen! Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen. In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel.: 143, www.143.ch

Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel.: 147, www.147.ch

Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Von der Asylantin zur Geschäftsführerin Video: srf/SDA SRF

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter

Die beliebtesten Leser-Kommentare Alle Leser-Kommentare