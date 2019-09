International

Weltweite Klimaproteste: Millionen Menschen auf der Strasse, eindrückliche Bilder



Die Sommerferien sind definitiv vorbei. Die Klimaproteste noch lange nicht. Aber schau selbst.

Heute Nachmittag findet in Bern die nationale Klimademo statt. Hier alles, was du wissen musst:

Falls du dich fragst, ob die Klimaproteste überhaupt noch die Massen mobilisieren kann, kommt jetzt die Antwort.

Denn bereits gestern Freitag kam es wieder zu weltweiten Protesten. Zum Abschluss einer internationalen Streikwoche haben dabei abermals Hunderttausende Menschen für mehr Klimaschutz protestiert.

In Montreal, wo Greta Thunberg zuvor dem kanadischen Premier Trudeau die Meinung geigte, gingen gestern Freitag eine halbe Million Menschen auf die Strasse. Das sah dann so aus:

Noch eindrücklicher wird der Protest von Montreal, wenn man sich das folgende Zeitraffer-Video anschaut:

Watch the timelapse of the climate strike across Cambie Street in Vancouver. The march from Vancouver City Hall to the Vancouver Public Library took roughly an hour and 30 minutes. pic.twitter.com/syRYYMGmlF — CBC British Columbia (@cbcnewsbc) September 28, 2019

Gemäss Greenpeace Kanada haben sich allein in Kanada in verschiedenen Städten gegen 700'000 Menschen für ein Umdenken in der Umweltpolitik eingesetzt.

In Rom waren es nach Angaben der Organisatoren der Klimaschutzbewegung «Fridays for Future» mehr als 200'000 - und insgesamt in Italien mehr als eine Million.

In Italien beteiligten sich besonders viele Menschen an den europäischen Kundgebungen. «Wir wollen eine heisse Pizza, aber keinen heissen Planeten», hiess es unter anderem auf den Protestschildern in Mailand, wo allein schätzungsweise 150'000 Teilnehmer zusammenkamen.

Mailand Beautiful.



The Climate Strike in Milan today.



pic.twitter.com/IV4xdi3Rmo — Joshua Potash 🆘 (@JoshuaPotash) September 27, 2019

Zum Auftakt des Freitags versammelten sich Zehntausende Menschen auch in Neuseeland vor dem Parlament in der Hauptstadt Wellington.

Neuseeland Incredible shot of the 40,000 strong Wellington #ClimateStrike pic.twitter.com/1gOLppyFmL — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 27, 2019

In Südkorea, Indien und Bangladesch gab es ebenfalls Proteste. Im niederländischen Den Haag nahmen nach Schätzungen der Organisatoren später rund 35'000 vorwiegend junge Menschen an den Kundgebungen und der Demonstration durch die Stadt teil. Das waren weit mehr als erwartet. Wegen der Menschenmassen war der Hauptbahnhof für Stunden überfüllt.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur APA demonstrierten auch in Österreich insgesamt 65'000 Menschen, die Veranstalter sprachen sogar von 150'000 Teilnehmern. An einer Kundgebung in Wien mit Zehntausenden Teilnehmern setzten sich auch die Wiener Sängerknaben für den Kampf gegen die Erderhitzung ein.

In Stockholm, der Heimat der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg, kamen nach Angaben der Organisatoren 60'000 Menschen zu einem Protestzug zusammen. Insgesamt waren Aktionen und Kundgebungen an mehr als 100 Orten in dem Land geplant. Auch in anderen Teilen Skandinaviens wurde protestiert, darunter an mehr als 20 Orten in Finnland, wo nach Polizeiangaben allein mindestens 5000 Menschen zu einem Protest rund um das Parlament in Helsinki zusammenkamen.

Stockholm Video from above of the estimated 60000 strong #ClimateStrike in Stockholm today, at the gathering spot, on the move and at the finish. pic.twitter.com/PaRN8CZPc9 — b9AcE 🐊 (@b9AcE) September 27, 2019

Auch in der Schweiz gingen Tausende auf die Strasse. In Zürich forderten etwa 5000 Menschen Massnahmen für den Klimaschutz, in Lausanne waren es 3500.

Zürich Bild: KEYSTONE

Lausanne Bild: KEYSTONE

Philippinen #ClimateStrike happening now in front of Xavier University: students walk out to stage a rally for climate action in Cagayan de Oro City, Philippines 🇵🇭



Video by Romel de Vera pic.twitter.com/edxI2dEO4z — 350 East Asia (@350EastAsia) September 28, 2019

Selbst auf der Ferieninsel Mallorca sind die Proteste angekommen. Die spanische Insel erlebte die grösste Klimakundgebung seit Beginn von Fridays for Future. Mehr als 5000 Menschen beteiligten sich nach Polizeiangaben an der Demonstration in Palma.

Die Zusammenfassung der Klimaprotest-Woche:

This week, 6.6 million people went on #ClimateStrike:



🇩🇪 1.4 million

🇮🇹 1 million

🇨🇦 600,000

🇺🇸 500,000

🇦🇺 350,000

🇬🇧 350,000

🇫🇷 195,000

🇳🇿 170,000

🇦🇹 150,000

🇸🇪 70,000

🇮🇪 50,000

🇳🇱 42,000

🇫🇮 21,000

🇧🇷 20,000

🇵🇪 15,000



🌍 6,100+ strikes, 185 countries



Change is coming! pic.twitter.com/GKI1G3RYTz — Dr. Lucky Tran (@luckytran) September 27, 2019

