Frau bricht Grapscher an Silvesterfeier die Nase

In der Silvesternacht hat am Wiener Rathausplatz ein 20-jähriger Mann offenbar mehreren Frauen an den Hintern gefasst. Eine 21-jährige Schweizerin liess sich das nicht gefallen und brach dem Grapscher mit einem Schlag die Nase.

Der junge Mann wurde von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt. Die junge Schweizerin hat ebenfalls eine Anzeige wegen Körperverletzung zu gewärtigen, da es sich dabei um ein Offizialdelikt handelt und die Polizei somit von Gesetzes wegen eine Anzeige erstatten muss. Das Gericht könnte sie jedoch wegen Notwehr freisprechen.

Die 21-Jährige Schweizerin, die ihren Silvester in Wien verbrachte, wurde direkt nach der Tat einvernommen und ist bereits wieder in die Schweiz gereist. Die Tatsache, dass sie angezeigt wurde, obwohl sie mutmasslich in Notwehr handelte, sorgte in sozialen Netzwerken bereits für viele empörte Kommentare.

(mik)

