Epstein-Files: Top-Politologe Mearsheimers Einschätzung in 9 Punkten

«Epstein-Files so gefährlich wie russische Atombombe»: Mearsheimers Analyse

John Mearsheimer, einer der weltweit bekanntesten Politologen, hat eine Analyse veröffentlich. Im Zentrum stehen die Epstein-Files, Donald Trump und die Frage, ob innere Korruption zur globalen Gefahr wird. Wir haben seine wichtigsten Thesen in 9 Punkten zusammengefasst.

Epstein-Files als nationales Sicherheitsproblem

Mearsheimer ordnet den Epstein-Komplex nicht als moralischen oder juristischen Einzelfall ein. Vielmehr gehe es um staatliche Funktionsfähigkeit. Wenn führende politische Akteure oder wirtschaftliche Eliten kompromittierbar seien, verliere ein Staat seine strategische Autonomie. Entscheidungen würden dann nicht mehr primär im nationalen Interesse getroffen, sondern zur Selbstabsicherung einzelner Machtträger. Für eine Supermacht wie die USA sei das ein strukturelles Risiko, vergleichbar mit institutionellem Staatsversagen.

Was wir hier beobachten, ist eine Bedrohung der nationalen Sicherheit, die mit jedem nuklearen Arsenal in Moskau oder Peking vergleichbar ist. John Mearsheimer

Datenmenge deuten auf ein systemisches Ausmass hin

Mearsheimer verweist auf interne E-Mails von Bundesstaatsanwälten, in denen von rund 1,2 Millionen gesicherten Dateien die Rede ist. Diese Zahl ist aus seiner Sicht deshalb relevant, weil sie kaum zu einem einzelnen Täter oder einem isolierten Verbrechen passt. Eine solche Datenmenge entsteht in der Regel nur, wenn über Jahre hinweg systematisch Informationen gesammelt werden – etwa zu Kontakten, Reisen, Zahlungen und Kommunikation. Zudem geht Mearsheimer davon aus, dass es sich dabei lediglich um einen Bruchteil der gesamten Daten handelt.

Epstein als mutmassliches Blackmail-System

Nach Mearsheimers Einschätzung war Jeffrey Epstein nicht lediglich ein Einzeltäter mit Zugang zu Machtkreisen. Vielmehr sieht er Hinweise auf ein strukturiertes System, das gezielt kompromittierendes Material sammelte. Solche Netzwerke seien historisch häufig mit Geheimdiensten oder politischen Schutzstrukturen verflochten. Der entscheidende Punkt: Wer Zugriff auf dieses Material habe, könne politischen Druck ausüben, ohne formelle Macht auszuüben.

Trumps öffentliches Verhalten als Stressreaktion

Die nächtlichen Social-Media-Beiträge, Angriffe auf Medien und aggressive Rhetorik deutet Mearsheimer nicht als kalkulierte Kommunikation, sondern als Anzeichen persönlicher Bedrohungswahrnehmung. Gemeint ist Donald Trump. Aus vergleichender Führungsanalyse sei ein solches Verhalten typisch für Akteure, die Kontrollverlust befürchten. Besonders problematisch werde dies, wenn politische Macht mit persönlicher Immunitätslogik verschmelze.

Das ist nicht das Verhalten eines selbstbewussten Staatsmannes. Es ist das Verhalten eines Mannes, der weiss, dass sich die Schlinge zuzieht. John Mearsheimer

Angriffe auf Medien als Versuch der Narrativkontrolle

Mearsheimer betont, dass autoritäre Systeme nicht primär auf Lügen angewiesen seien, sondern auf Informationsmonopole. Wenn Trump öffentlich darüber spreche, Sende-Lizenzen zu entziehen oder Medienvertreter wie Stephen Colbert verbal attackiere, gehe es nicht um Kritik an Inhalten. Es gehe darum, kritische Informationskanäle einzuschüchtern, bevor sie relevant werden könnten.

Zehn identifizierte Mitwisser, aber keine sichtbaren Verfahren

Besonders schwer wiegt für Mearsheimer der Widerspruch zwischen internen Justizdokumenten und öffentlichem Handeln. Memos des Southern District of New York sollen von mindestens zehn identifizierten Co-Konspiratoren sprechen. Dass trotz lokalisierter Personen, vorbereiteter Memos und teilweise ausgestellter Vorladungen kaum Verfahren folgten, interpretiert er nicht als Zufall oder Inkompetenz, sondern als gezielte politische Intervention.

Kritik an Justiz und politischen Schlüsselpersonen

In diesem Zusammenhang nennt Mearsheimer namentlich Kash Patel, der öffentlich erklärt habe, es gebe keine glaubwürdigen Hinweise auf weitere Beteiligte. Auch Pam Bondi wird erwähnt. Für Mearsheimer ist die Diskrepanz zwischen internen Akten und öffentlicher Kommunikation ein klassisches Merkmal institutioneller Vereinnahmung durch politische Interessen.

Geopolitische Schwächung der USA

Mearsheimer argumentiert, dass Grossmächte Schwäche als Einladung verstehen. Wenn politische Eliten erpressbar seien oder mit internen Machtkämpfen beschäftigt, sinke die Abschreckungswirkung. China und Russland würden die USA dann nicht als verlässlichen Akteur wahrnehmen, sondern als unberechenbare, innerlich gelähmte Macht. Dies erhöhe laut Mearsheimer das Risiko von Eskalationen in geopolitischen Brennpunkten.

Die gefährlichste Dynamik: Ablenkung durch externe Krisen

Seine drastischste These betrifft das Verhalten angeschlagener Regime. Historisch hätten Regierungen unter starkem innerem Druck immer wieder versucht, durch aussenpolitische Eskalation Loyalität zu erzwingen und Aufmerksamkeit umzulenken. Für Mearsheimer ist dies kein spekulatives Szenario, sondern ein wiederkehrendes Muster der Machtpolitik. Ein politisches System, das um seine Legitimität fürchtet, werde riskanter, nicht vorsichtiger.

Ein Anführer, der Angst vor dem Gefängnis hat und davor, dass seine Geheimnisse ans Licht kommen, ist ein Anführer, der möglicherweise einen Krieg beginnt, um das Thema zu wechseln. John Mearsheimer

