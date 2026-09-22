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Mette-Marit: Norwegen-Königin überraschend vorzeitig im Einsatz

Norway&#039;s Crown Prince Haakon and his wife Crown Princess Mette-Marit arrive at the Monaco palace for the religious wedding ceremony of Prince Albert II of Monaco and Charlene Princess of Monaco, ...
Königin Mette-Marit an der Seite von König Haakon.Bild: keystone

Mette-Marit: Norwegen-Königin überraschend vorzeitig im Einsatz

Eigentlich sollte Königin Mette-Marit bis Jahresende keine öffentlichen Auftritte wahrnehmen. Nun steht sie doch für einen wichtigen Termin im Kalender des norwegischen Hofes.
22.09.2026, 01:18
Dinah Rachko / t-online
Ein Artikel von
t-online

Seit ihrer Lungentransplantation stand Königin Mette-Marit von Norwegen kaum noch in der Öffentlichkeit. Offizielle Auftritte waren bis Ende 2026 nicht vorgesehen. Umso überraschender ist deshalb ein Eintrag, von dem das «Bunte»-Magazin berichtet.

Für den 2. Oktober steht Mette-Marit als Teilnehmerin der Eröffnung des Storting, dem norwegischen Parlament, im Kalender des norwegischen Hofes. An ihrer Seite sollen König Haakon VIII. und Kronprinzessin Ingrid Alexandra stehen. Ob die Königin tatsächlich erscheinen kann, ist allerdings noch offen: Bei Haakons Vereidigung Anfang September musste sie wegen gesundheitlicher Komplikationen kurzfristig absagen.

Die Parlamentseröffnung gehört zu den traditionsreichsten Terminen im norwegischen Jahreskalender. Seit 1814 kommen dabei Vertreter aus Parlament, Regierung, Justiz und Königshaus zu einer gemeinsamen Zeremonie zusammen. Die 171. Sitzung des Storting beginnt um 13 Uhr.

Beerdigung von Astrid

Bevor das Königspaar diesen Termin wahrnimmt, steht am 23. September zunächst die Beisetzung von Prinzessin Astrid an. Die ältere Schwester von König Harald V. starb am 11. September im Alter von 94 Jahren. Die Trauerfeier findet in der Ris-Kirche statt. Erwartet werden König Haakon VIII., Königin Mette-Marit, Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Königin Sonja. Prinz Sverre Magnus wird nicht dabei sein: Der 20-Jährige hat am 21. September sein Studium am Forward College in Lissabon aufgenommen.

Am 24. September stehen zunächst Audienzen im Osloer Schloss an, bei denen König Haakon VIII. mehrere Botschafter empfängt. Anschliessend begleitet ihn Königin Sonja zur Ausschiffung der «Norge», womit das königliche Schiff seine diesjährige Saison beendet. Den Staatsrat am 25. September leitet Haakon alleine.

Verwendete Quellen:

Mette-Marit, König Harald V: Das schwierige Jahr der norwegischen Royals
People-News
Mette-Marit, König Harald V: Das schwierige Jahr der norwegischen Royals
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