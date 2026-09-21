Friedrich Merz hat eine Aufarbeitung der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern angekündigt. Bild: keystone

«Tiefe Zäsur»: Das sagt Merz nach dem Ausscheiden der CDU aus dem Landtag

Der deutsche Kanzler Friedrich Merz hat das Ausscheiden seiner christdemokratischen CDU aus dem Landtag im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern als «tiefe Zäsur» bezeichnet.

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Tiefe Zäsur in Mecklenburg-Vorpommern

«Es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches, einmaliges Ergebnis, dass wir die Fünf-Prozent-Hürde nicht überwinden konnten», sagte Merz nach Sitzungen der Spitzengremien seiner Partei in Berlin. Weiter sagte er:

«Das ist ein schwerer Schlag, und das wird auch für uns lange nachhallen. Wir werden uns über diese Konsequenzen noch lange zu unterhalten haben.»

Die CDU hatte bei der Wahl in Mecklenburg-Vorpommern vom Sonntag erstmals in ihrer Geschichte den Einzug in ein Landesparlament verfehlt.

«Vor uns liegt jetzt eine sehr grosse Kraftanstrengung», sagte der CDU-Vorsitzende vor der Presse. Für die CDU würden sich nun grundsätzliche Fragen stellen, dazu gehöre der Kurs der Bundesregierung. «Wir haben auf zu viele Fragen keine zufriedenstellenden Antworten mehr», ergänzte Merz.

Der deutsche Kanzler betonte, dass man den Menschen Antworten auf ihre drängenden Sorgen geben müsse, insbesondere mit Blick auf Arbeitsplätze, Einkommen und die Gesundheitsversorgung. Extremisten würden zwar simple Lösungen versprechen, doch wer Regierungserfahrung besitze, wisse, dass es diese nicht gebe. Die schwarz-rote Koalition sei fest gewillt, sich dieser historischen Herausforderung zu stellen, da nicht weniger als die demokratische Zukunft Deutschlands auf dem Spiel stehe.

Merz will in Kürze eine Klausurtagung des Parteipräsidiums einberufen, um über die Folgen der Wahlen zu sprechen. Einen Termin dafür gibt es bislang nicht.

«Noch beachtliches Ergebnis» in Berlin

Bei der gleichzeitig stattfindenden Wahl in Berlin verzeichnete sie Einbussen. Rechnerisch wäre in dem Bundesland, das einzig aus der deutschen Hauptstadt besteht, neben einer Koalition der Wahlsiegerin Die Linke mit den Grünen und der sozialdemokratischen SPD, aber auch ein Regierungsbündnis der CDU mit den Grünen und der SPD möglich.

Merz sagte, in Berlin habe Spitzenkandidat Stefan Evers unter schwierigsten Bedingungen ein «immer noch beachtliches Wahlergebnis erzielt», obwohl die CDU unter ihren Erwartungen und Möglichkeiten zurückgeblieben sei. Es sei nun an der SPD und den Grünen zu entscheiden, in welche Richtung sie bei einer Regierungsbildung gehen wollten.

Friedrich Merz trat mit Berlins Spitzenkandidat Stefan Evers vor die Presse. Bild: keystone

Merz: Niemand in Parteiführung hat Personalfrage gestellt

«Es hat weder gestern Abend noch heute Vormittag von irgendjemandem irgendeine personelle Frage geschweige denn eine Personaldebatte gegeben. Von niemandem», antwortete er nach Beratungen der Spitzengremien auf die Frage, ob er für sich als Regierungschef und Parteivorsitzender noch genug Rückhalt in der CDU sehe.

Um einer neuen Personaldebatte vorzubeugen, war der Kanzler am Wahlabend nur eine Viertelstunde nach Schliessung der Wahllokale in die Offensive gegangen und hatte die Ergebnisse selbst kommentiert – ein sehr ungewöhnlicher Schritt. Normalerweise ist das Sache der Generalsekretärin. Vor allem wollte er klarmachen, dass er um seine Ämter kämpfen wird. Er warb für seinen Reformkurs und sagte: Was jetzt zu tun sei, erfordere Rückgrat, Standhaftigkeit und Geduld. «Ich werde das aufbringen – als Parteivorsitzender der CDU und vor allem als Bundeskanzler unseres Landes.»

Ministerpräsidenten beraten ohne Merz

Die acht CDU-Ministerpräsidenten hatten dem Kanzler schon vor den Wahlen in einer gemeinsamen Erklärung Rückendeckung gegeben. «Die Menschen können darauf vertrauen, dass wir ihre Probleme angehen. Als Ministerpräsidenten wollen und werden wir gemeinsam mit dem Bundeskanzler unseren Beitrag dazu leisten.»

Am Sonntagabend und bis Montagnachmittag äusserte sich von ihnen zunächst niemand zu der Personaldebatte. Am Sonntagabend verliessen die Ministerpräsidenten nach einer Sitzung des Parteipräsidiums unter Leitung von Merz die Parteizentrale im Konrad-Adenauer-Haus gegen 20 Uhr, um dann in der Landesvertretung von Rheinland-Pfalz ohne ihn weiter zu beraten.

Zwei potenzielle Nachfolger – aber keine Einigkeit

Dass es nun zunächst nicht zu einem Kanzlerwechsel kommt, liegt auch daran, dass es keinen Plan B in der CDU gibt. Es fehlt der eine Nachfolgekandidat, hinter dem sich sofort alle versammeln könnten. Im Gespräch sind die Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen und Bayern, Hendrik Wüst (CDU) und Markus Söder (CSU), die sich untereinander aber nicht besonders gut verstehen. Sie müssten sich erst einmal einig werden.

Besonders über Wüst heisst es, dass ihm eine Kanzlerschaft zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht so recht wäre, weil er im kommenden April eine Landtagswahl in dem bevölkerungsreichsten Bundesland vor der Brust hat, die auch für die CDU insgesamt sehr wichtig ist. Söder hat das Problem, dass die ohnehin schon schwer angeschlagene CDU sich selbst noch kleiner machen würde, wenn sie einen CSU-Kanzler wählt.

Merz ist aber nun Kanzler auf Bewährung. Er muss Vertrauen zurückgewinnen und vor allem das bereits beschlossene Reformpaket gegen Widerstände aus der SPD durchsetzen. Daran wird seine Partei ihn messen.

(hklsda/dpa)