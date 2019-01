International

Good News: 13-Jähriger schaute Netflix statt zu schlafen – und rettet Leben.



Bild: .facebook.com/goodwillfirecompany18

Weil er Netflix schaute statt schlief – Junge (13) rettet seiner Mutter das Leben

Eigentlich hatte ihm seine Mutter gesagt, er solle schlafen. Doch der 13-jährige Damien Border aus Minquadale im US-Bundesstaat Delaware leistete der Vorgabe keine Folge und schaute sich stattdessen lieber Netflix auf seinem Computer. Dieser Akt des Ungehorsams hat nun möglicherweise Leben gerettet.

Denn um ca. 1 Uhr morgens am 2. Januar weckte Damien seine Mutter Angela Marie. Das Wohnmobil, in dem die Familie lebt, stand in Flammen. Damien und seine Mutter konnten sich aus dem brennenden Fahrzeug retten, das in der Folge trotz Einsatz der örtlichen Feuerwehr komplett ausbrannte. Dabei kamen auch zwei Hunde der Familie ums Leben. Damiens Vater war während des Brandes bei der Arbeit und kam mit dem Schrecken davon.

«Ich weiss nicht, wo wir sein würden, wenn er auf mich gehört und geschlafen hätte», sagte Angela Marie Border laut CBS nach ihrer Rettung. Die Familie, welche beim Feuer ihr Obdach verloren hat, wurde zunächst mit finanzieller Unterstützung des Roten Kreuzes in einem Hotelzimmer untergebracht. Unterdessen haben sich Freunde und Nachbarn der Familie eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um der Familie wenigstens über den materiellen Verlust hinwegzuhelfen. (cbe)

