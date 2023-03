Mindestens 16 Tote bei Zusammenstoss von zwei Zügen in Griechenland

Das griechische Fernsehen zeigte Videos von der Unglücksstelle bei Tempi in Mittelgriechenland. Waggons der beiden Züge waren zerschellt. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchten in den Trümmern, Überlebende zu finden, berichteten Reporter vor Ort. (sda/dpa)

Zahlreiche Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt. An Bord des Personenzugs sollen 350 Menschen gewesen sein, hiess es.

Mindestens 16 Menschen sind beim Zusammenstoss eines Güterzugs mit einem Personenzug in der Nacht zum Mittwoch in Mittelgriechenland ums Leben gekommen sein. Dies sagte ein Sprecher der Feuerwehr im staatlichen Rundfunk (ERT). 85 Menschen wurden verletzt. «Die Suche dauert an», sagte der Sprecher der Feuerwehr weiter.

Es geschah im Offizierszimmer: So urteilt die Militärjustiz bei Sexualdelikten – 3 Fälle

Putin setzt Abrüstungsvertrag per Gesetz aus +++ Weitere Kämpfe bei Saporischschja

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

«I'm back, Baby»: Arnold Schwarzenegger ist bald mit eigener Serie auf Netflix

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger (75) ist ab Ende Mai in seiner ersten Serien-Hauptrolle zu sehen. «I'm back, Baby», sagt der Action-Star in einem kurzen Teaser für die Spionage-Serie «FUBAR», die der Streamingdienst Netflix am Montag (Ortszeit) ins Netz stellte.