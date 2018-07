«Schlimmstes Szenario eingetreten»: Feuer rücken auf Athen zu – Mindestens 20 Tote

Bannon will eine «rechtspopulistische Revolte» in Europa – seine Gegner formieren sich

Donald Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon will die europäische Politik aufmischen. Für Spannung bei den Europawahlen 2019 ist gesorgt. Seine Gegner bringen sich in Stellung.

In den USA ist Steve Bannon in Ungnade gefallen. Präsident Donald Trump hat ihn als Chefstrategen im Weissen Haus gefeuert. Anfang Jahr verlor er nach der Veröffentlichung des Enthüllungsbuchs «Fire and Fury» seinen Job als Chef des «Newsportals» Breitbart. Auf der Suche nach einer neuen Aufgabe ist der sendungsbewusste Rechtsaussen offenbar in Europa fündig geworden.

Im Frühjahr machte er eine Vortragstour, wobei er auf Einladung der «Weltwoche» auch Zürich mit einem Besuch beehrte. Während …