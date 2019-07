International

Griechenland

Griechenland: Regierungschef Alexis Tsipras erleidet Niederlage bei Wahlen



Machtwechsel in Griechenland: Tsipras erleidet Schlappe bei Parlamentswahlen

Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Griechenland liegen die oppositionellen Konservativen Nachwahl-Befragungen zufolge deutlich vorn. Die Nea Demokratia unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis komme auf 38 bis 42 Prozent der Stimmen, hiess es am Sonntagabend in der gemeinsamen Prognose von fünf privaten Fernseh-Stationen.

Die linke Syriza-Partei von Ministerpräsident Alexis Tsipras erreiche 26.5 bis 30.5 Prozent. Umfragen vor der Wahl hatten bereits auf einen deutlichen Sieg der Opposition hingedeutet.

Tsipras hatte nach dem schlechten Abschneiden seiner Partei bei der Europawahl Ende Mai die regulär im Oktober fällige Wahl vorgezogen. Bei der Europawahl landeten die ND fast zehn Punkte vor Syriza. (sda/reu)

