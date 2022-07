Britische Medienberichte: Johnson tritt heute zurück +++ Über 50 Rücktritte

Rücktritt steht kurz bevor

Gemäss Medienberichten wird Johnson heute von seinem Amt als Tory-Chef zurücktreten. Er wäre damit in Kürze auch sein Amt als Regierungschef los. Das berichten unter anderen «Skynews», BBC und der «Guardian». Boris Johnson habe seinem Rücktritt zugestimmt, berichtete Chris Mason von der BBC. Demnach sagte Johnson, er wolle, dass bis zum Parteitag ein neuer Tory-Chef gefunden wird. Bis dahin wolle er als Premierminister im Amt bleiben.

Wie der «Guardian» berichtet, sprach Boris Johnson mit Sir Graham Brady, dem Vorsitzenden des konservativen «1922 Committee» und erklärte sich bereit, zurückzutreten. Das sei aus Kreisen der Downing Street No. 10 zu verlauten gewesen. Die Entscheidung wurde Berichten zufolge gegen 8.30 Uhr (9.30 Schweizer Zeit) getroffen.

Schicke uns deinen Input 10:34 Der «Economist» reagiert blitzschnell The Economist cover pic.twitter.com/2QEWvjz4sA — Sophie Pedder (@PedderSophie) July 7, 2022

10:32 Die Börse reagiert auf die Rücktrittsankündigung BREAKING: Pound jumps after sources say Boris Johnson will resign as UK prime minister https://t.co/pYNB7bJODc pic.twitter.com/MWvFfjBTRD — Bloomberg UK (@BloombergUK) July 7, 2022



Gewichtige Abgänge

Die Liste wird derweil immer länger: Die Zahl der Rücktritte aus Regierungsämtern lag am Donnerstagfrüh insgesamt bei über 50.

Darunter befinden sich auch gewichtige Abgänge wie Rishi Sunak vom Amt des Finanzministers, Sajid Javid vom Posten des Gesundheitsministers und Simon Hart als Minister für Wales abgetreten. Mit Bildungsministerin Michelle Donelan und Nordirland-Minister Brandon Lewis stieg die Zahl der zurückgetretenen Kabinettsmitglieder auf fünf.

Der erst am Dienstag ins Amt berufene britische Finanzminister Nadhim Zahawi hat Premierminister Boris Johnson öffentlich zum Rücktritt aufgefordert. «Premierminister, in Ihrem Herzen wissen Sie, was das Richtige ist. Gehen Sie jetzt», schrieb Zahawi am Donnerstag in einem auf Twitter veröffentlichten Brief an Johnson.

Besuch an der Downing Street

Wie der Sender Sky News am Mittwochabend berichtete, erhielt Johnson im Regierungssitz 10 Downing Street prominenten Besuch. Diverse Kabinettsmitglieder sollen gekommen sein, um den Premierminister aufzufordern, sein Amt niederzulegen. Darunter auch Mitglieder, zu welchen Johnson davor einen sehr guten Draht hatte.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll unter anderem Nadhim Zahawi vor Ort gewesen sein. Dieser war erst am Dienstag von Johnson zum Finanzminister ernannt worden. Sein Vorgänger Rishi Sunak hatte nur Stunden vorher das Amt aus Protest gegen Johnsons Führungsstil niedergelegt.

Der neue Finanzminister Nadhim Zahawi soll sich ebenfalls gegen Johnson gestellt haben. Bild: keystone

Ebenfalls zu der Delegation sollen Innenministerin Priti Patel sowie Verkehrsminister Grant Shapps gehört haben. Vor allem Patel wurde zuvor eine ultra-loyale Beziehung zu Johnson nachgesagt. Sie soll Johnson nahegelegt haben, sich dem Willen der Mehrheit der konservativen Partei zu fügen und zurückzutreten.

Selbst Priti Patel soll Johnson zum Rücktritt aufgefordert haben. Bild: keystone

Mögliche Nachfolgerin bringt sich ins Spiel

Auch Chefjustiziarin Suella Braverman gehört zu der Gruppe von Kabinettsmitgliedern, die dem Premier den Rücktritt nahelegte – sie blieb allerdings im Amt. Braverman beliess es allerdings nicht nur bei der Rücktrittsforderung, sondern brachte sich gleich selbst als mögliche Nachfolgerin an der Spitze der Tories ins Spiel. «Wenn es eine Wahl zum Parteichef gibt, werde ich mich bewerben», sagte Braverman dem Sender ITV.

Suella Braverman würde gerne die Nachfolge Johnsons an der Parteispitze antreten. Bild: keystone

Rücktritt kein Thema

Johnson hat derzeit allerdings kein Interesse an einem Rücktritt. «Der Premierminister ist in einer optimistischen Stimmung und wird weiterkämpfen», sagte Johnsons parlamentarischer Assistent James Duddridge dem Sender Sky News. Er wolle zudem gemeinsam mit Schatzkanzler Zahawi ein Programm zur Steuersenkung vorstellen. Johnson habe bei der vergangenen Parlamentswahl das Mandat von 14 Millionen Wählern bekommen und «so viel zu tun für das Land».

Grossbritannien werde andernfalls ins Chaos gestürzt und die Konservativen bei der nächsten Parlamentswahl abgestraft, soll Johnson Berichten zufolge argumentiert haben.

Johnson will trotz heftigem Gegenwind Premierminister bleiben. Bild: keystone

Langjährigen Weggefährten gefeuert

Als Reaktion auf den Gegenwind aus dem eigenen Lager soll Johnson Berichten zufolge zudem seinen alten Weggefährten Michael Gove aus dem Kabinett entlassen haben.

Die Zeit von Michael Gove im Kabinett soll zu Ende sein. Bild: keystone

Gove galt als eines der grössten Schwergewichte im britischen Kabinett. Er hatte an der Seite Johnsons bereits im Wahlkampf vor dem Brexit-Referendum 2016 für den EU-Austritt geworben. Das Verhältnis zwischen den beiden war jedoch stets auch von Konkurrenz geprägt. Berichten zufolge hatte sich auch Gove zuletzt gegen Johnson gestellt und den skandalumwitterten Premier am Mittwochmorgen zum Rücktritt aufgerufen.

Mehr zu Boris Johnson: 2 Skandale pflastern seinen Weg: Jetzt wird es für Boris Johnson wirklich eng von Peter Blunschi

Gove hatte in den vergangenen Jahren verschiedene Posten in der Regierung inne. Zuletzt war der konservative Politiker als Minister für Bau- und Wohnung für Johnsons Plan zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Grossbritannien zuständig.

Johnson-Sturz noch nicht ganz vom Tisch

Mit der Weigerung Johnsons zum Rücktritt wird der Premierminister vorerst im Amt bleiben. Seiner Tory-Partei bleibt nur noch ein Weg, um den Premier doch noch zu stürzen: eine Änderung der Parteiregeln, um ein weiteres Misstrauensvotum gegen Johnson einzuleiten. Dies scheint derzeit eine konkrete Option zu sein. Erwartet wird, dass dies am kommenden Montag geschehen könnte.

Der Tory-Parteichef hatte erst vor einem Monat eine Misstrauensabstimmung in seiner Fraktion knapp überstanden. Den bisherigen Regeln der Tory-Partei zufolge darf für die Dauer von zwölf Monaten nach der Abstimmung kein neuer Versuch unternommen werden. Seiner Sprecherin zufolge will er sich der Herausforderung stellen. Ein weiteres Misstrauensvotum dürfte Johnson angesichts der wachsenden Kritik innerhalb seiner Partei kaum überstehen. (dab/sda/dpa)