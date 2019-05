International

Grossbritannien

Schmugglerbande kassiert 680 Millionen Euro - Europol greift zu



Bild: EPA/ANP

Die europäische Polizeibehörde Europol hat einen Schlag gegen ein kriminelles Netzwerk koordiniert, das mit dem Schmuggel von Drogen und Zigaretten 680 Millionen Euro kassiert haben soll. Bei der Aktion in Litauen, Polen, Grossbritannien und Spanien wurden 22 Menschen festgenommen.

Zudem wurden acht Millionen Euro Bargeld sowie Diamanten, Goldbarren und Luxusautos beschlagnahmt, wie Europol am Mittwoch in Den Haag mitteilte.

Die Bande soll Drogen und Zigaretten nach Grossbritannien geschmuggelt haben. Das damit verdiente Geld soll in Polen gewaschen und dann in Spanien und anderen Ländern in Immobilien investiert worden sein. Der mutmassliche litauische Anführer der Bande wurde in Spanien gefasst. (aeg/sda/dpa)

