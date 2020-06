International

Grossbritannien

Zwischenfall in Grossbritannien nach Anti-Rassismus-Demonstration



Nach einer Anti-Rassismus-Demonstration in der britischen Stadt Reading ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Die Polizei von Thames Valley schrieb am Samstagabend auf Twitter, Beamte seien vor Ort und untersuchten den Vorfall. Es war allerdings unklar, ob dieser in Verbindung mit der Demonstration der Bewegung Black Lives Matter stand. Berichten zufolge gab es in einem Park eine Messerstecherei. Über Opfer war zunächst nichts bekannt.

Der Vorsitzende des Stadtrats von Reading, Jason Brock, schrieb laut Sky News auf Twitter: «Bitte halten Sie sich von dem Gebiet fern, da die Polizei mit einem ernsten Zwischenfall befasst ist.» Reading liegt rund 70 Kilometer westlich von London, dort leben rund 160 000 Menschen. (sda/dpa)

