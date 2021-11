Weltklimakonferenz: Staaten sollen Kohleausstieg einleiten

Die UN-Klimakonferenz in Glasgow hat die Staaten der Welt erstmals dazu aufgefordert, den Ausstieg aus der Kohle einzuleiten. Die am Samstag gebilligte Erklärung von rund 200 Staaten fordert zudem, «ineffiziente» Subventionen für Öl, Gas und Kohle zu streichen. (sda/dpa)

Das Justizministerium klagt den ehemaligen Präsidenten-Berater Steve Bannon an – weil sich dieser weigerte, vor einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss über den Sturm auf das Kapitol auszusagen. Die Anklageerhebung ist ein Schuss vor den Bug wichtiger Figuren im Umfeld von Ex-Präsident Donald Trump.

Er machte einfach unbeirrt weiter. Obwohl Stephen Bannon am Freitag durch das Justizministerium angeklagt wurde, ging er am späten Nachmittag auf Sendung, so wie fast jeden Tag in den vergangenen zwei Jahren. «War Room» heisst seine stark beachtete Show, in der Bannon mit rechter Schlagseite den amerikanischen Politbetrieb kommentiert.