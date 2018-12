International

Grossbritannien

Brexit – diese Cartoons bringen das Chaos auf den Punkt



Brexit – diese unbarmherzigen Cartoons bringen das Chaos auf den Punkt

Was für eine turbulente Woche in Grossbritannien! Nach immer lauter werdender Kritik am Brexit-Deal musste sich Theresa May einem Misstrauensvotum aus der eigenen Partei stellen. Die Premierministerin überstand dieses zwar, doch sie ist politisch schwer angeschlagen. Rund ein Drittel der Tories hat kein Vertrauen mehr in die 62-Jährige.

Theresa May hat politisch zwar überlebt, muss nun aber versuchen, der EU Zugeständnisse abzuringen. Sonst bekommt sie für ihren Deal in London keine Mehrheiten. Dies kommt einer Quadratur des Kreises gleich, haben die EU-Spitzenpolitiker Juncker, Merkel und Co. diese Woche doch mehr als deutlich gemacht, dass es nicht viel zu holen gibt.

Auf der Insel muss Theresa May nach dem Gipfel in Brüssel viel Kritik einstecken. Die Londoner «Times» befand, die EU habe May «gedemütigt». Dem «Guardian» zufolge war die Reaktion aus Brüssel ein «vernichtender Schlag» für Mays Hoffnungen, den Deal zu retten.

Zurück bleibt ein Vereintes Königreich ohne konkreten Plan für die Zukunft. Wie aussichstlos die Lage in Westminster derzeit ist, zeigen folgende Cartoons, die im Laufe der Woche entstanden sind.

Mays Brexit-Deal löste einen politischen Flächenbrand aus

Die Brexit-Hardliner Boris Johnson und Jacob Rees-Mogg wollten May aus dem Amt jagen

Doch die Premierministerin konnte sich gerade nochmals befreien

Allerdings nur haarscharf

Dodging a bullet in the Brexit May-Trix .... my Theresa May cartoon in today’s @nzherald world section #Brexit pic.twitter.com/XjMG7uvloO — Rod Emmerson (@rodemmerson) 13. Dezember 2018

Die Brexit-Hardliner haben sich mit ihrem Manöver ins eigene Bein geschossen

Die Tories haben alle verloren ...

... und erleiden Schiffbruch

Theresa May übersteht das Misstrauensvotum ...

... mit einer Zweidrittel-Mehrheit ...

... und ist seither mindestens halbtot

The walking dead : Theresa May en guest star. (c) Dave Brown pic.twitter.com/XNzamIB9Xa — Marc-Erwan (@vittart75) 13. Dezember 2018

Theresa May wird nun als «lame duck» bezeichnet

Sie ist zwar noch Premierministerin, aber kaum mehr handlungsfähig

Zumal die EU deutlich gemacht hat, dass Grossbritannien nichts geschenkt wird

Die Rettung des Brexit-Deals avanciert immer mehr zur «Mission Impossible»

(cma)

Bevor wir jetzt über GB lachen, lesen wir folgende Analyse. Denn die Schweiz steht vor ähnlichen Herausforderungen:

