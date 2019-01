International

Suchaktion der Polizei nach Fussballer Emiliano Sala erfolglos



Noch immer wird Fussballer Sala vermisst – Fans halten Mahnwache ab

Bild: EPA/EPA

Mehrere Flugzeuge sind über dem Ärmelkanal im Einsatz, um den verschollenen Fussballer Sala und seinen Piloten zu finden. Die Rettungskräfte gehen von vier möglichen Szenarien aus, was nach dem Verschwinden des Kleinflugzeugs geschehen sein könnte.

Die Suche nach dem verschollenen Fussballer Emiliano Sala im Ärmelkanal konzentriert sich nun auf ein Rettungsfloss. Das teilte die Polizei auf der britischen Kanalinsel Guernsey am Mittwoch mit. Die Einsatzkräfte hatten bisher keinerlei Hinweise auf das Kleinflugzeug gefunden, mit dem Sala unterwegs gewesen war.

Die Polizei verfolgt derzeit vier Theorien:

Die Retter setzten darauf, dass sich Sala und sein Pilot in ein Floss gerettet haben könnten, das an Bord der Maschine war.

Das Flugzeug könnte irgendwo notgelandet sein.

Die beiden Männer wurden von einem Schiff aufgenommen.

Das Flugzeug ist beim Aufprall auf dem Wasser zerschellt.

«Unser Suchgebiet ist schwerpunktmässig auf die Rettungsfloss-Option ausgerichtet», hiess es.

Im Einsatz seien drei Flugzeuge und ein Helikopter, teilte die Polizei mit am Mittag. Auch Satelliten- und Mobiltelefondaten würden ausgewertet. Noch sei jedoch nichts entdeckt worden, was einen Hinweis auf das vermisste Flugzeug liefern könnte.

Bild: EPA/RNLI

Vom Radar verschwunden

Die einmotorige Propellermaschine, mit der der 28-jährige Sala vom französischen Nantes ins walisische Cardiff unterwegs war, verschwand am Montagabend von den Radars. Sala äusserte in einer Sprachnachricht grosse Sorge, das Flugzeug könne verunglücken. Der ehemalige Angriffsspieler des FC Nantes war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.

«Ich bin hier oben im Flugzeug, das anscheinend gleich in seine Einzelteile zerfällt, und bin auf dem Weg nach Cardiff», heisst es in der Sprachdatei, die Sala an befreundete Fussballer schickte.

«Wenn ihr in eineinhalb Stunden keine Neuigkeiten von mir hört: Ich weiss gar nicht, ob die überhaupt jemanden schicken, um nach mir zu suchen, weil sie mich sowieso nicht finden werden. Dann wisst ihr schon Bescheid. Papa, ich habe solche Angst.»

Der Vater des Spielers, Horacio Sala, bestätigte der renommierten argentinischen Zeitung «Clarín» die Authentizität der rund einminütigen Aufnahme.

Bild: AP/PA

«Sehr besorgt»

Erst vor wenigen Tagen war Salas Wechsel vom FC Nantes zu Cardiff City bekanntgeworden. Am Dienstagabend hatten sich Hunderte Anhänger des westfranzösischen Vereins in der Innenstadt von Nantes versammelt, um Blumen niederzulegen, wie der Radiosender Franceinfo berichtete.

«Wir sind sehr besorgt um die Sicherheit von Emiliano Sala», sagte der Vorsitzende von Cardiff City, Mehmet Dalman, der britischen Zeitung «Guardian». Nach Angaben seines neuen Vereins sollte am Dienstag sein erster Tag mit dem Team sein. Das Training wurde letztlich abgebrochen. (sda/dpa/jaw)

