International

Grossbritannien

Mann rennt Flugzeug hinterher und wird festgenommen



Kurioses aus Dublin: Mann rennt Flugzeug hinterher und wird festgenommen

Ein Passagier in Dublin wollte auf keinen Fall seinen Flieger verpassen und ist der Maschine hinterhergerannt – die Polizei hat ihn daraufhin festgenommen. Nach einem Gerichtstermin in Dublin am Donnerstag kam er zunächst wieder auf freien Fuss, wie der irische Sender RTÉ berichtete.

Der junge Mann war demnach am Donnerstagmorgen nach der Schliessung des Gates am Flughafen Dublin auf das Rollfeld gelaufen und habe versucht, die fahrende Ryanair-Maschine zu stoppen.

Der Passagier war laut Bericht zusammen mit einer Frau verspätet an dem Gate angekommen, an dem ihr Flugzeug in Richtung Amsterdam starten sollte. Es folgte demnach eine Diskussion mit Ryanair-Mitarbeitern.

Aufgebracht habe der Passagier erst an eine Fensterscheibe geklopft, um das Flugzeug aufzuhalten. Dann habe er die Tür eingerannt und sei rausgelaufen. Mitarbeiter der Airline hätten ihn festhalten müssen.

Das Gericht habe dem 23-Jährigen vorgeworfen, ein magnetisches Türschloss am Flughafen beschädigt zu haben. Der junge Mann wurde demnach auf Kaution freigelassen, er muss aber am 8. November erneut vor Gericht erscheinen. Davon zeigte er sich wenig beeindruckt: Vor Fotografen liess er seine Hose herunter und zeigte seinen nackten Hintern.

Ryanair hat wegen Streiks am Freitag europaweit 150 Flüge abgesagt. Beteiligt sind Mitarbeiter in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Belgien und Deutschland. (sda/dpa)

Zerstörter Flughafen in Donezk

Orchester improvisiert ein Konzert am Genfer Flughafen Video: srf

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Daily Newsletter