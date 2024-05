Bild: IMAGO / foto2press

Unglück in Amsterdam: Person wird in Flugzeug-Turbine gezogen und stirbt

Am Mittwochnachmittag spielte sich bei Amsterdam eine Tragödie ab: Eine Person fiel am Flughafen Schiphol in ein laufendes Flugzeugbetriebswerk eines KLM Cityhoppers und starb. Da es sich um eine Passagiermaschine handelte, mussten zahlreiche Mitarbeiter und Passagiere den Vorfall mitansehen. Ob es sich bei dem Opfer um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin handelt, ist noch unklar.

Die Passagiere wurden aus dem Flugzeug entfernt und würden von der Opferhilfe betreut, teilte ein Sprecher der Königlichen Militärpolizei gegenüber der niederländischen Nachrichtenwebsite AD.nl mit. Die Passagiere könnten darüber hinaus «wichtige Zeugen» sein und vielleicht bei den Ermittlungen helfen.

Der Flughafen reagiert bestürzt und schreibt auf X:

«Heute gab es einen schrecklichen Vorfall, bei dem ein Mensch in einem Flugzeugtriebwerk gelandet ist. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und wir sorgen uns um die Passagiere und Kollegen, die dies miterlebt haben. Die Königliche Militärpolizei führt derzeit eine Untersuchung durch.»

Die Tragödie ereignete sich kurz vorm Abflug. Es handelt sich um den Flug KL1341 Richtung Billund in Dänemark.

Update folgt ...

(hkl)