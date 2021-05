International

Holland

Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen



Fünf Menschen in Amsterdam niedergestochen

Bild: keystone

In Amsterdam sind am späten Freitagabend fünf Menschen durch Messerstiche teils schwer verletzt worden, eines der Opfer starb noch vor Ort. Nach ersten Berichten der Polizei und der örtlichen Medien wurde ein Verdächtiger festgenommen. Am Tatort trafen mehrere Krankenwagen ein, auch Sanitätshubschrauber sowie ein Polizeihubschrauber kreisten über der Einkaufsstrasse im Stadtviertel De Pijp. Über die Hintergründe der Tat lagen zunächst keine Angaben vor. (sda/dpa)

