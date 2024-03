Geiselnahme in Niederlanden – Grosseinsatz der Polizei

Ein Grosseinsatz der Polizei läuft in den Niederlanden. Bild: keystone

Geiselnahme in Café – Polizei evakuiert 150 Wohnungen in den Niederlanden

In den Niederanden läuft ein Grosseinsatz der Polizei. Ein Mann habe ein Café mit Waffen und Sprengstoff betreten, mehrere Geiseln genommen und gedroht, sich in die Luft zu jagen. 150 Wohnungen wurden evakuiert.

Was ist passiert?

In einem Café der niederländischen Stadt Ede bei Utrecht sind am Samstagmorgen mehrere Menschen als Geiseln genommen worden. Das bestätigte ein Gemeindesprecher.

Die niederländische Zeitung «De Telegraaf» berichtet, dass ein Mann zur Ladenschlusszeit mit Waffen und Sprengstoff in ein Café eingedrungen sei und gedroht habe, das Lokal in die Luft zu sprengen. Die Polizei hingegen will zu möglichen Sprengstoffen derzeit nichts sagen: «Das könnte zu Lasten der Sicherheit gehen.»

Wer sind die Geiseln?

Der Besitzer des Partycafés Petticoat in der Nieuwe Stationsstraat bestätigt gegenüber der niederländischen Zeitung «De Telegraaf», dass es sich bei den Geiseln wohl um seine Mitarbeitenden handle.

Es sollen drei bis fünf Menschen in Geiselhaft sein, heisst es in den Sozialen Medien. Laut einem Journalisten von De Telegraaf vor Ort sollen mindestens drei Personen in Petticoat-Uniform in der Zwischenzeit freigelassen worden sein.

Auch die Polizei bestätigt das, fügt aber an: «Damit ist die Situation noch nicht ausgestanden.»

Laut NOS waren die freigelassenen Menschen «sichtbar aufgeregt» gewesen; Spezialkräfte der Polizei würden sich um ihre Betreuung kümmern.

Sind auch Anwohner in Gefahr?

Ein Grossaufgebot der Polizei riegelte mittlerweile die Umgebung im Zentrum der Stadt ab, berichteten niederländische Medien. Rund 150 Wohnungen wurden wegen der Bedrohungslage evakuiert, laut Polizeiangaben.

Die Umgebung ist abgeriegelt. Bild: keystone

Zugleich rief die Polizei dazu auf, das Zentrum der unweit von Arnheim in der Provinz Gelderland gelegenen Stadt zu meiden. Der Zugverkehr in der betroffenen Gegend wurde eingestellt.

Geht es um Terrorismus?

Die Polizei von Gelderland gibt an, dass es keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv gebe. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei auf Nachfrage des Senders NOS nicht bekannt geben, weil dies «zum Nachteil für die Geiseln» sein könnte.

Update folgt.

(yam/sda/dpa)