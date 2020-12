Verfassungszusatz in Ungarn: «Vater ist Mann, Mutter ist Frau»

Showdown in Brüssel: Darum ist der Brexit-Streit noch immer ungelöst

Die Verhandlungen zwischen Grossbritannien und EU über einen Handelsvertrag sind in der Endphase. Ohne Einigung droht ab Neujahr ein Chaos. Das sind die wichtigsten Punkte.

Michel Barnier ist pessimistisch. Es gebe keine wesentlichen Fortschritte in den Gesprächen über einen Post-Brexit-Handelsvertrag, sagte der Chefunterhändler der Europäischen Union (EU) nach Angaben von Diplomaten am Montagmorgen in Brüssel. Die Verhandlungen mit seinem britischen Gegenüber David Frost würden aber fortgesetzt.

Schon am Samstag sah es nach einem Scheitern der Gespräche aus. Dann telefonierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit dem britischen Premierminister Boris …