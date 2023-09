15 Bilder zum Staunen: So sah der Supermond vom 31. August aus

Der August verabschiedete sich mit einem zweiten Supermond. Am 31. August um genau 3:35 Uhr konnte er in der Schweiz beobachtet werden. Weil wir bereits am 1. August einen Vollmond bestaunen durften, spricht man bei diesem zweiten Vollmond von einem sogenannten blauen Vollmond. Doch genug des Technischen, du willst Bilder sehen. Voilà:

New Hampshire, USA

Bild: keystone

Bogota, Kolumbien

Bild: keystone

Ulan Bator, Mongolei

Bild: keystone

Bali

Bild: keystone

Jakarta, Indonesien

Bild: keystone

Mailand, Italien

Bild: keystone

Schön, oder? Kommen wir zu ein paar roten Exemplaren:

Kansas City, USA

Bild: keystone

Lake Michigan, USA

Bild: keystone

Und jetzt der blaue Supermond vor schönen Gebäuden:

Kuala Lumpur, Malaysia

Bild: keystone

Ujue, Spanien

Bild: keystone

San Francisco, USA

Bild: keystone

Edinburgh, Schottland

Bild: keystone

New York, USA

Bild: keystone

Dieses Bild wurde übrigens an dem Tag am US-Open aufgenommen, als unser Tennis-Held Dominic Stricker Stefano Tsitsipas, die Tennis-Weltnummer 7, aus dem Turnier warf.

Montevideo, Uruguay

Bild: keystone

Und zu guter Letzt: Ein Flugzeug vor dem Supermond:

Ankara, Türkei

Bild: keystone

Den nächsten blauen Supermond werden wir übrigens erst wieder 2037 bestaunen können. Schau dir die Bilder also am besten gleich nochmals an! (leo)