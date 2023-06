Schweres Zugunglück in Indien – Medien berichten von 50 Toten und Hunderten Verletzten

Die Rettungsarbeiten dauerten an, schrieb er. Der Premier wünschte den Verletzten in seinem Tweet auch eine baldige Genesung. (sda/dpa)

Premierminister Narendra Modi twitterte: «Erschüttert vom Zugunglück in Odisha. In dieser Stunde der Trauer sind meine Gedanken bei den trauernden Familien.»

In Indien ist es zu einem schweren Zugunglück mit vielen Verletzten gekommen. Ein Personen- und ein Güterzug seien am Freitagabend im Bundesstaat Odisha zusammengestossen, berichteten örtliche Medien unter Berufung auf Behördenmitarbeiter. Mehrere Medien sprachen von rund 50 Toten und mehr als 300 Verletzten. Rund 50 Krankenwägen seien vor Ort, berichtete die «Times of India» unter Berufung auf Behördenangaben.

Staatsanwaltschaft will von Musik-Labels Einnahmen von R. Kelly

Die New Yorker Staatsanwaltschaft hat aufgrund ausstehender Rechnungen die Musik-Labels Sony und Universal zur Herausgabe jeglicher Tantieme und sonstiger Leistungsansprüche des Ex-Popstars und verurteilten Sexualstraftäters R. Kelly (56) aufgefordert. Kelly schulde zwei Opfern rund 380'000 Dollar, zudem stünden noch rund 140'000 Dollar an Strafgebühren aus, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag in New York mit. Bezahlt habe Kelly bislang rund 28'000 Dollar.