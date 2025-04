Nach Anschlag in Kaschmir: Indien setzt Wasservertrag mit Pakistan aus

Bericht: Hunderte Festnahmen nach Anschlag in Kaschmir

Bei dem Anschlag im indischen Teil Kaschmirs am Dienstag wurden 26 Menschen getötet. Indische Medien berichteten, eine Terrorgruppe mit möglichen Verbindungen zu Pakistan habe den Anschlag für sich reklamiert. Die Regierung in Islamabad hat eine Beteiligung zurückgewiesen. Kaschmir steht seit Jahrzehnten im Mittelpunkt eines Konflikts zwischen den beiden Atommächten, die jeweils einen Teil der Region kontrollieren. Beide beanspruchen das ganze Gebiet für sich. (hkl/sda/dpa)

Als Reaktion auf einen verheerenden Terroranschlag im indisch kontrollierten Teil Kaschmirs hat Indien einen wichtigen Vertrag mit Pakistan über die Nutzung der Flüsse in der Himalaya-Region ausgesetzt. Der Indus-Wasservertrag mit dem Nachbarland werde mit sofortiger Wirkung suspendiert, erklärte der Staatssekretär im indischen Aussenministerium, Vikram Misri. Er warf Pakistan vor, grenzüberschreitenden Terrorismus zu unterstützen.

