100-Jährige in Indien vergewaltigt – 20-Jähriger gesteht Tat

In Indien ist eine 100 Jahre alte Frau vergewaltigt worden. Ein junger Mann war in der Nacht zum Mittwoch in das Haus der Seniorin im ostindischen Chakdaha eingedrungen, während diese geschlafen hatte, wie die örtliche Polizei am Donnerstag mitteilte.

Die Enkeltochter des Opfers habe ihre Grossmutter schreien gehört, sei in deren Schlafzimmer geeilt und habe den Täter fliehen gesehen. Ein 20-Jähriger aus der Nachbarschaft wurde am nächsten Tag festgenommen. Er gestand der Polizei zufolge die Tat und gab an, betrunken gewesen zu sein. Der Zustand der Frau sei stabil.

Vor fast genau einem Jahr war eine 100-Jährige in Nordindien gestorben, nachdem ein Betrunkener sie auf der Veranda ihres Hauses, wo die Frau geschlafen hatte, vergewaltigt hatte.

Grausame sexuelle Gewalt gegen Frauen und auch Kinder kommt in Indien immer wieder vor. Der Fall einer Studentin, die im Jahr 2012 in einem Bus in der Hauptstadt Neu-Delhi von mehreren Männern aufs Brutalste vergewaltigt worden und wenige Tage später gestorben war, löste erstmals eine grössere öffentliche Diskussion über das Problem aus. (sda/dpa)

