Indien: Flut spült Krokodile in die Millionenstadt Vadodara



Bild: EPA

Wie im Horrorfilm – Flut spült Krokodile in indische Millionenstadt Vadodara

Nach heftigen Regenfällen und Überschwemmungen sind Krokodile aus einem Fluss in die indische Millionenstadt Vadodara gespült worden. Mehrere Krokodile wurden demnach dabei beobachtet, wie sie Hunde in überfluteten Wohngebieten attackierten.

Ein in den Online-Netzwerken verbreitetes Video hält einen dieser Angriffe fest. Wie die Polizei mitteilte, fielen innerhalb von 24 Stunden 50 Zentimeter Regen, und der Vishwamitri-Fluss trat über die Ufer.

Watch: As rains inundate Vadodara, crocodiles seen entering residential area https://t.co/ZYltUIZYRY pic.twitter.com/2Sw2aUJlS8 — DNA (@dna) August 1, 2019

Laut Polizei starben bisher fünf Menschen infolge der Überflutungen, darunter zwei durch Stromschlag und zwei weitere durch eine einstürzende Mauer. Zahlreiche Strassen, Brücken und der Bahnhof der Stadt waren gesperrt, ganze Stadtviertel von der Aussenwelt abgeschnitten. Rund 5000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

#VadodaraRains : Crocodile enters Rajstambh society near Lalbaug; attacks dog. pic.twitter.com/LQ51d2gMlp — TOI Vadodara (@TOIVadodara) August 1, 2019

Mehr als 250 Menschen waren in den vergangenen Wochen in Indien bei verheerenden Überschwemmungen infolge des Monsuns ums Leben gekommen. Am schwersten betroffen waren die nordindischen Provinzen Assam und Bihar. (mim/sda/afp)

