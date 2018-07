Aggressiver Mob verprügelt Moslem, weil er eine Hindu-Frau liebt

Inderin wird in Saudi-Arabien eine Hand abgehackt – von ihrem Arbeitgeber

Einer indischen Haushaltshilfe ist in Saudi-Arabien von ihrem Arbeitgeber eine Hand abgehackt worden. Dieses brutale Vorgehen sei «nicht hinnehmbar», erklärte Indiens Aussenministerin Sushma Swaraj am Freitag und kündigte an, die saudischen Behörden einzuschalten.

Nach indischen Medienberichten arbeitete die Frau als Haushaltshilfe in Riad. Als die 50-Jährige sich über fehlenden Lohn und Misshandlung beklagt habe, habe ihr der Dienstherr die rechte Hand abgetrennt, berichtete die Zeitung …