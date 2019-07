International

Influencer

Influencer machen in Kampagne auf Plastikmüll aufmerksam



Wie unsere Ferienbilder aussehen, wenn wir weitermachen, wie bisher

Influencer sind bekannt für das Suggerieren einer Traumwelt. Für eine vor kurzem gestartete Kampagne setzen einige ihren Einfluss nun ein, um auf ein grosses Problem aufmerksam zu machen.

bild: instagram/malloryonthemoon

Influencer versorgen uns tagtäglich mit Fotos von den schönsten Plätzchen auf dieser Erde. Gekonnt inszenieren sich die durchtrainierten, meist jungen Frauen und Männer an Bilderbuch-Stränden. Die Bilder werden mit fröhlichen Hashtags sowie dem perfekten Insta-Filter versehen und hochgeladen.

Unter dem Hashtag «#NoFilterNoFuture», sind auf Instagram seit kurzem jedoch sehr ungewöhnliche Bilder zu finden. Das ansonsten stets glasklare Wasser und der perfekt weisse Strand sind komplett zugemüllt. Einzig die Posen der Influencer sind unverändert perfekt für das Foto.

Bis 2050 wird es mehr Plastik als Fische in unseren Ozeanen geben

Der US Wasserfilterhersteller «Brita» und die Agentur «Social Chain» haben sich für eine Kampagne mit Influencern zusammengeschlossen. Ziel ist es, mit der Kampagne auf die Folgen der Verschmutzung der Meere mit Plastikmüll aufmerksam zu machen.

Die teilnehmenden Influencer photoshoppen zu diesem Zweck Plastikmüll in ihre Bilder. Die Bilder sind sehr aussagekräftig und zeigen, was die acht Millionen Tonnen Plastik, die jährlich in unseren Meeren landen, anrichten können.

Die Message der Influencer ist klar: Das Problem betrifft uns alle und wir sind angehalten, auf Plastik weitgehend zu verzichten. «Ich wünsche mir, dass meine Kinder und meine Enkel die Möglichkeit haben, Strände und Seen zu geniessen, ohne dass sie durch Müll schwimmen müssen», schreibt «northcountrylittles» unter ihr Bild.

Kleine Veränderungen des Verhaltens können bereits einen positiven Einfluss haben. Das Ersetzen von Einwegflaschen durch wiederverwendbare Getränkebehälter ist beispielsweise ein guter Schritt in die richtige Richtung.

Im Text zu den Bildern machen einige auch auf die Probleme für die Meeresbewohner aufmerksam. «Allegraroseb» dazu: «Einer von drei Meeressäugern wird in Plastikmüll verstrickt gefunden.» In der Tat leiden viele Tiere stark unter der vom Menschen verursachten Problem. Wer kennt die Bilder nicht von den Mageninhalten irgendwelcher Wale oder sonstiger Meeresbewohner?

