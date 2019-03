International

Ex-«Miss Teen Universe» stirbt mit 19 Jahren



bild: instagram

2017 wurde die Niederländerin Lotte van der Zee zur «Miss Teen Universe» gewählt. Jetzt starb das junge Model ganz unerwartet. Sie wurde nur 19 Jahre alt.

Sie erholte sich nicht mehr von einem Herzstillstand, den sie vor zwei Wochen in den Skiferien in Österreich erlitten hatte, berichtet die Zeitung «De Limburger». Ihre Eltern trauern auf Instagram mit diesem Foto um sie:

Die Mutter von Lotte van der Zee konnte sie im Hotel im Ort Westendorf reanimieren, van der Zee wurde dann in ein nahe gelegenes Spital gebracht. Dort wurde sie in ein künstliches Koma versetzt und im Anschluss in eine Spezialklinik nach München transferiert.

Doch auch dort konnten ihr die Ärzte nicht mehr helfen: Van der Zee erlitt ein mutliples Organversagen und starb. Was genau ihren Tod verursachte, wird untersucht. (kün)

