Die «USS Gerald Ford», der grösste Flugzeugträger der Welt, im östlichen Mittelmeer. Die USA haben die Flotte nach dem Angriff der Hamas näher an Israel heran verlegt. Bild: keystone

Interview

«Der US-Flugzeugträger ist ein Signal an den Iran und die Hisbollah»

Sein Land stecke im Kampf gegen die Hamas in einem Dilemma, sagt Israels Ex-Botschafter in den USA, Itamar Rabinovich. Wie sieht er die Rolle von Joe Biden?

Johanna Roth / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Der brutale Angriff der Hamas überschattet auch die diplomatischen Bemühungen der US-Regierung im Nahen Osten. Die Gespräche Israels mit Saudi-Arabien sind offenbar ausgesetzt, die Vereinigten Staaten fürchten eine Ausweitung des Krieges. Dazu kommt die Blockade der Republikaner im Kongress, die weitere Militärhilfe für Israel verzögern könnte.

Itamar Rabinovich war in den Neunzigerjahren israelischer Botschafter in Washington, D.C., und Chefverhandler in den damaligen Friedensgesprächen mit Syrien. Er ist Distinguished Fellow an der Brookings Institution sowie Professor Emeritus für Geschichte an der Universität von Tel Aviv und hat mehrere Bücher über den Nahen Osten geschrieben, unter anderem eine Biografie Jitzchak Rabins. watson-Medienpartner ZEIT ONLINE erreicht den 81-Jährigen spätabends zu Hause in Tel Aviv, wenige Minuten nach einem erneuten Raketenalarm.

ZEIT ONLINE: Herr Rabinovich, die USA arbeiten seit Längerem daran, ein Abkommen zwischen den einst verfeindeten Ländern Israel und Saudi-Arabien zu vermitteln. Jetzt sollen diese Gespräche von saudischer Seite aus ausgesetzt worden sein – worauf die Hamas abgezielt haben könnte. Beunruhigt Sie das?

Itamar Rabinovich: Die Verhandlungen sind ja erst mal nur verschoben, nicht beendet. Aber das überrascht mich nicht. Mitten in einem gewalttätigen israelisch-palästinensischen Konflikt ist es wohl nicht der richtige Moment, ein saudisch-israelisches Friedensabkommen abzuschliessen. Und ich vermute, dass weder die israelische Regierung noch die US-Regierung gerade die Zeit und die nötige Aufmerksamkeit für solche Gespräche haben.

Itamar Rabinovich (81) war in den Neunzigerjahren israelischer Botschafter in Washington. screenshot: youtube/ World Policy Conference TV

ZEIT ONLINE: Die Meinungen, was ein solches Abkommen bringen würde und wie realistisch es überhaupt ist, gehen auseinander. Schliesslich haben sich auch Iran und Saudi-Arabien zuletzt teilweise angenähert. Der saudische Kronprinz Mohammed Bin-Salman pochte ausserdem auf mehr Rechte für die palästinensische Bevölkerung.

Rabinovich: Der Kronprinz sagte kürzlich in einem Interview auf Fox News über eine iranische Atombombe: ‹Wenn die eine haben, brauchen wir auch eine.› Es war das erste Mal, dass ein Herrscher aus der Region offen über die nukleare Bedrohung durch den Iran gesprochen hat. Das galt lange Zeit ausschliesslich als Sorge, die nur die Israelis haben. Die Hamas ist aus dem palästinensischen Zweig der Muslimbrüder entstanden, und die sind Saudi-Arabien absolut verhasst. Es sieht diese Achse – Hamas, Islamischer Dschihad, Hisbollah und Iran – als grosse Bedrohung an. Da überschneiden sich also die Interessen mit Israel. Insofern kann man nur hoffen, dass diese Verhandlungen wieder aufgenommen werden, wenn wir irgendwann zur Normalität zurückkehren.

ZEIT ONLINE: Inwieweit geht es den USA auch darum, China aus der Region herauszuhalten, das zuvor die Annäherung zwischen Saudi-Arabien und dem Iran vermittelt hatte?

Rabinovich: Diese Rolle Chinas hat die USA alarmiert, ja. Ich glaube aber, man muss diese Verhandlungen zunächst als Deal zwischen Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten betrachten. Präsident Biden ist daran gelegen, eine bilaterale Beziehung zu verbessern, die unter vorherigen Regierungen der Demokraten sehr schlecht gewesen war. Die USA haben Saudi-Arabien einen Rüstungspakt sowie Hilfe bei einem zivilen Nuklearprogramm versprochen, das ist der Kern der Verhandlungen. Der Teil mit Israel kam obendrauf. Zwischen den beiden Staaten zu moderieren, sollte aus meiner Sicht nicht zuletzt dazu dienen, die Annäherung der USA an Saudi-Arabien politisch vermittelbar zu machen und die entsprechenden Teile des Deals durch den Kongress zu bekommen.

«Wer noch alle Sinne beisammen hat, der wird die Amerikaner nicht reizen.» Itamar Rabinovich, Israels ehemaliger Botschafter in den USA.

ZEIT ONLINE: Die USA versuchen nun zu verhindern, dass der Krieg in Israel sich ausweitet. Wie gross ist die Gefahr, dass das passiert?

Rabinovich: Die Hisbollah spielt ein gefährliches Spiel, indem sie die Provokationen an der israelisch-libanesischen Grenze verstärkt. Aber sowohl Präsident Biden als auch der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin haben sehr deutlich gemacht, dass das Eingreifen einer dritten Partei eine Reaktion der USA nach sich ziehen könnte. Und wer noch alle Sinne beisammen hat, der wird die Amerikaner nicht reizen.



ZEIT ONLINE: Deshalb senden die USA auch einen Flugzeugträger und andere Kriegsschiffe, die nun näher an Israel stationiert sind.

Rabinovich: Ja, die USS Gerald Ford ist ein Signal an Iran und die Hisbollah: Ihr riskiert einen direkten Konflikt mit den Vereinigten Staaten. Man will zeigen, dass die USA fest an der Seite ihres Freundes und Verbündeten stehen. Nicht zuletzt anderen Staaten im Nahen Osten wie eben Saudi-Arabien, bei denen man fürchtet, dass sie sich anderen Partnern zuwenden. Die Biden-Regierung hatte eigentlich relativ klar erkennen lassen, im israelisch-palästinensischen Konflikt nicht aktiv werden zu wollen. Man sah da wenig Chancen auf Erfolg. Aber jetzt stecken sie drin.

ZEIT ONLINE: Solange die Republikaner nur mit sich selbst beschäftigt sind und das Repräsentantenhaus keinen Sprecher hat, kann es keine weitere Militärhilfe für Israel beschliessen. Wie verlässlich sind die USA als Partner angesichts der instabilen innenpolitischen Lage?

Rabinovich: Ach, wissen Sie, die Menschen im Nahen Osten sehen da schon lange ein Fragezeichen. Das hat mit der Verschiebung der Aufmerksamkeit in Richtung Asien zu tun, die unter Präsident Barack Obama begonnen hat, und auch mit Donald Trump. Der hat sich zwar sehr hervorgetan mit dem Versuch einer israelisch-palästinensischen Einigung, aber auch er wollte sich aus internationalen Verpflichtungen herausziehen. Präsident Biden hat zwei sehr starke Reden gehalten. Er schien mir aufrichtig bewegt von den Bildern der Grausamkeiten. Für den Moment kommen noch Lieferungen mit militärischem Gerät aus den USA, und sowohl der Aussen- als auch der Verteidigungsminister sind in den vergangenen Tagen nach Israel gereist. Viel mehr kann man nicht verlangen, der Rest wird sich zeigen.

ZEIT ONLINE: Auch die US-Regierung mahnt, dass Israel nun bei seinen Militäroperationen in Gaza die Regeln des Völkerrechts einhalten müsse. Belastet das die Beziehungen?

Rabinovich: Eines der Dilemmata, vor denen Israel jetzt steht, ist: Will man die Hamas zerstören und dazu eine Bodenoffensive durchführen, wird es zwangsläufig Opfer geben, beim israelischen Militär wie auch unter der palästinensischen Bevölkerung. Das müssen wir berücksichtigen. Dass die USA uns daran erinnern, finde ich einen guten Punkt.

ZEIT ONLINE: Sie haben in den Neunzigerjahren als Chefverhandler an den Friedensgesprächen mit Syrien mitgewirkt. Und Sie sind Historiker. Was glauben Sie, wie wir eines Tages über diese Eskalation sprechen werden?

Rabinovich: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das gerade ist noch nicht einmal das Ende vom Anfang einer sehr schlimmen Zeit. Aber wer weiss, wie sich die Geschichte entfalten wird? Der Jom-Kippur-Krieg vor 50 Jahren war ein schrecklicher, schrecklicher Krieg, aber er führte auch zum Frieden mit Ägypten. In den Neunzigerjahren wiederum, den goldenen Jahren des Friedensprozesses, gab es Frieden mit Jordanien, das Oslo-Abkommen, Normalisierung der Beziehungen mit arabischen Ländern. Die Gespräche mit Syrien verliefen schlussendlich ohne Erfolg, aber wir hatten Hoffnung.

Jetzt auf

ZEIT ONLINE: Wie geht es jetzt weiter?

Rabinovich: Ich gehöre zu denjenigen, die tatsächlich glauben, dass es irgendwann eine Einigung geben muss. Das ist die einzige Möglichkeit, diesen Konflikt zu lösen. Aber im Moment ist das nicht denkbar. Und deshalb müssen wir den Konflikt managen und versuchen, die Gewalt zu minimieren.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.