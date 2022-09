Interview

«Das ist kein Referendum. Das ist Krieg»

Die Teilmobilisierung ist für Putin gefährlicher als für die Ukraine, glaubt Vitalij Kim. Der Gouverneur von Mykolajiw über Trinkwasser, Kollaborateure und Wochenenden

Christian Vooren / Zeit Online

Ein Artikel von

Vitalij Kim, 41, ist seit 2020 Gouverneur von Mykolajiw im Süden der Ukraine. Die Region wurde im Frühjahr fast von russischen Soldaten eingenommen, im Sommer startete die Ukraine auch von hier ihre Gegenoffensive. Der frühere Geschäftsmann wurde über die Region hinaus bekannt dafür, dass er regelmässig öffentlich Witze über Putin und die russische Armee macht. Das Gespräch fand via Zoom statt.

Vitalij Kim im März 2022. Kurz zuvor war sein Amtssitz von russischen Raketen beschossen worden. Kim war nicht im Gebäude. Bild: www.imago-images.de

Herr Kim, Russland hat angekündigt, sogenannte Referenden in besetzten Gebieten abzuhalten, darunter auch in Cherson. Wäre das erfolgreich, würde Mykolajiw aus Putins Sicht an russisches Gebiet grenzen. Was würde das für Ihre Region bedeuten?

Vitalij Kim: Es gibt kein Referendum, das hat schliesslich nichts mit einer demokratischen Wahl gemeinsam. Statistisch nehmen daran überhaupt nur zehn Prozent teil. Wie viele davon für Russland stimmen, ist unklar. Und wie viele davon es nur tun, weil sie von russischen Soldaten dazu gedrängt wurden, ebenfalls. Kein demokratisches Land der Welt würde so ein Referendum anerkennen oder akzeptieren. Das einzige Problem wäre: Diejenigen, die in den Gebieten leben, würden gedrängt werden, einen russischen Pass anzunehmen. Dann könnten sie auch zum Militärdienst eingezogen werden.

>> Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Trotzdem würden Sie an ein Gebiet grenzen, das Russland zum eigenen Staatsgebiet zählt. Es wäre eine Annexion, wie es Putin damals mit der Krim schon einmal gemacht hat. Selbst wenn es also politisch nicht anerkannt ist, hätte das doch Auswirkungen auf die Sicherheitslage.

Es ist etwas anderes als 2014. Damals gab es auf der Krim einige wenige, die glaubten, sie würden mit Russland besser leben. Jetzt gibt es Tote und Verletzte, so oder so. Das ist keine Annexion und das ist kein Referendum. Das ist Krieg.

«Diese Menschen sind nie dort weggegangen, haben in Kellern direkt an der Front gelebt.»

Putins Ankündigung ist auch eine Reaktion auf die Gegenoffensive der Ukraine in den vergangenen Wochen. Im Osten und im Süden konnten Sie einige Gebiete zurückerobern, auch in Mykolajiw. Ist es dort jetzt sicherer oder durch die verstärkten Kämpfe sogar noch gefährlicher geworden?

Die Situation verändert sich jeden Tag. Sie ist nicht stabil, aber unter Kontrolle, solange das Militär präsent ist. Wir haben einige Erfolge in Richtung Osten erzielt. Ich denke, in den nächsten ein bis zwei Wochen werden es noch mehr werden. Ich bin nicht gut mit Vorhersagen, aber wer weiss, vielleicht holen wir uns Cherson ja noch in diesem Jahr zurück.

Kehren die Menschen denn bereits in die befreiten Dörfer zurück?

Es ist zu gefährlich, kaum jemand lebt dort. In einem Ort, den wir befreit haben, lebten drei Personen, in einem anderen sieben. Diese Menschen sind nie dort weggegangen, haben in Kellern direkt an der Front gelebt. Die Stadt Mykolajiw ist halb leer, einige wenige kommen zurück. Aber das sind individuelle Entscheidungen, keine grossen Bewegungen.

Vor gut einer Woche wurden im kürzlich befreiten Isjum im Osten der Ukraine viele Einzelgräber mit mehr als 400 Leichen entdeckt. Haben Sie etwas Vergleichbares in den zurückeroberten Gebieten im Süden gefunden?

Dafür werden wir noch eine Weile brauchen, um das herauszufinden. Die Dörfer liegen alle in der Grauzone …

… Sie sind also befreit, aber noch nicht gesichert.

Deshalb ist es aktuell zu gefährlich, beispielsweise nach Massengräbern zu suchen. Dort befinden sich immer noch verwundete und getötete Soldaten. Wir hatten noch nicht die Gelegenheit oder die Zeit, da wirklich aufzuräumen.

In seiner Rede von Mittwoch hat Russlands Präsident Putin eine Teilmobilmachung angekündigt. Wird das den Krieg erneut verändern?

Ich glaube nicht. Es wird ein paar Probleme bereiten, weil wir dann gegen mehr Soldaten kämpfen. Wir haben aber sowieso keine Wahl. Wir müssen unser Land befreien, jede Region und jeden Ukrainer. Und das tun wir entweder langsam oder schneller. Am Ende ist es ein grösseres Problem für Russland. Niemand will kämpfen und alle in Russland sehen jetzt, dass es keine Spezialoperation ist, sondern jeder dem Risiko ausgesetzt wird, in die Ukraine gebracht und getötet zu werden.

«Es wird ungemütlich, aber wir können überleben.»

Der Winter nähert sich. Droht eine humanitäre Notlage?

Die Wirtschaft läuft nicht, aber die Infrastruktur ist weitgehend gewährleistet. Wir bekommen Hilfe aus den anderen Regionen und aus dem Ausland. Das Leitungswasser ist leider nicht trinkbar, Russland hat die Pipeline zerstört. Aber es kann zum Waschen genutzt werden, Trinkwasser liefern wir an die Bürger. Es wird ungemütlich, aber wir können überleben. Die grösste Gefahr ist nach wie vor die durch das russische Militär. Was wir deshalb am dringendsten brauchen, sind Waffen und Munition.

Als wir uns zuletzt im August getroffen haben, hatten Sie eine gross angelegte Suchaktion nach russischen Kollaborateuren angekündigt. Wie läuft es damit bislang?

Ziemlich erfolgreich. Wir finden jeden Tag mehr von ihnen. Erst vor einer Woche haben wir drei oder vier verhaftet. Das waren nicht irgendwelche Sympathisanten, sondern Agenten, die klare Aufträge hatten. Sie sollten Informationen über kritische Infrastruktur und Koordinaten von verschiedenen Objekten sammeln. Einer von ihnen hat gezielt nach Himars-Raketenwerfern gesucht.

Jetzt auf

Wie spüren Sie die Kollaborateure auf?

Unsere Geheimdienste haben da ihre Mittel. Es sind komplizierte Missionen, mehr kann und will ich dazu auch nicht sagen. Ausser: Es funktioniert.

Arbeitet die Ukraine viel mit Kollaborateuren auf der anderen Seite?

Ich kann sie nicht so bezeichnen. Das sind Patrioten, die ihr Land verteidigen, es sind Partisanen. Aber ja, die Zahl steigt jeden Tag.

Der Krieg wird längst nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt, sondern auch im Internet, manchmal mit sehr kleinen Waffen. Zuletzt wurde das Gerücht gestreut, Sie hätten Mykolajiw verlassen und seien nach Odessa geflohen. Was für Gerüchte gibt es noch über Sie?

Ich habe keine Zeit, im Internet Dinge über mich zu lesen. Was ich zu diesem Gerücht sagen kann: Es ist ein ziemlich dummes, denn selbst wenn ich wollte, ich dürfte die Region gar nicht verlassen. Sicher, ich hätte nichts gegen einen Ausflug nach Odessa, aber es ist Krieg und ich habe keine Wochenenden.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.