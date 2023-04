Olha Kosianchuk, deren Mann durch russische Soldaten in Butscha getötet wurde, weint während eines Gedenkgottesdienstes am 24. Februar 2023. Bild: keystone

Interview

Kriegsverbrechen in der Ukraine: «Menschen sind zu allen erdenklichen Grausamkeiten fähig»

Mord, Folter, Vergewaltigungen: Erik Møse untersucht für die UN Kriegsverbrechen in der Ukraine. Ein Gespräch über die Suche nach Beweisen und das Leid der Bevölkerung

Marcus Gatzke, Rieke Havertz / Zeit Online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Seit einem Jahr untersucht eine unabhängige Kommission des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen Kriegsverbrechen in der Ukraine. Ihr aktueller Bericht kommt zu dem Schluss, dass russische Truppen zahlreiche Kriegsverbrechen begehen. Der norwegische Jurist Erik Møse hat den Vorsitz der Kommission und reist selbst regelmässig ins Land.

Herr Møse, Sie untersuchen seit mehr als einem Jahr mögliche Kriegsverbrechen in der Ukraine. Gab es einen Moment, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Erik Møse: Wir waren bislang insgesamt achtmal in der Ukraine. Aber wenn ich eine bestimmte Situation nennen soll, wäre das wahrscheinlich Butscha.

In Butscha wurden im Frühjahr 2022 nach dem Rückzug der russischen Soldaten Hunderte von Leichen gefunden, die meisten wiesen Spuren von Folter auf. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Wir waren nach den Geschehnissen dort, sind durch die Strassen gelaufen, haben Augenzeugen interviewt, Bilder der Gräueltaten gesehen. Die sind ja um die ganze Welt gegangen. Diese Momente bleiben in Erinnerung.

>> Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Butscha ist nur eines von vielen Beispielen für mutmassliche Kriegsverbrechen der russischen Armee. Was hat Ihre Kommission bislang herausgefunden?

Wir haben zahlreiche Verstösse gegen das Völkerrecht und die Menschenrechte festgestellt: vorsätzliche Tötungen, Angriffe auf Zivilisten, unrechtmässige Inhaftierungen, Folter, Vergewaltigungen, Zwangsumsiedlungen und Verschleppungen von Kindern. Einige davon kommen Kriegsverbrechen gleich.

Wie arbeiten Sie in der Kommission, wie sammeln Sie Beweise?

Wir fahren in die Gebiete, in denen wir auf Grundlage unserer Ermittlungen relevante Beweise vermuten. Wir waren bislang in mehr als zehn Regionen des Landes, haben 56 Orte besucht und Interviews mit etwa 600 Personen geführt. Vor Ort geht es vor allem darum, Zeugen zu identifizieren. Dann müssen wir klären, ob wir die Aussagen durch andere Fakten bestätigen können.

Erik Møse, 72, ist Vorsitzender der vom UN-Menschenrechtsrat einberufenen Internationalen Untersuchungskommission zur Ukraine. Der norwegische Jurist ist ehemaliger Richter des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Ex-Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda und war Richter des obersten Gerichtshofs von Norwegen. Bild: keystone

Aber wie entscheiden Sie, ob eine Augenzeugin oder ein Augenzeuge glaubwürdig ist?

In der Regel versuchen wir, immer mit mindestens zwei Zeugen zu sprechen, und haken nach, wenn etwas unklar oder zweifelhaft ist. Wenn man mit mehreren Menschen spricht, stellt sich oft schnell heraus, ob ihre Aussagen in dieselbe Richtung gehen. Dazu kommen die erwähnten Besichtigungen vor Ort. Aus diesem Material, das von verschiedenen Experten des Teams der Kommission analysiert wird, und in Kombination mit von anderen Behörden oder Organisationen gesammelten Beweisen ergibt sich ein Gesamtbild. Das bietet uns eine ausreichende Grundlage, um etwas als glaubwürdig oder nicht glaubwürdig einzustufen. Sie können sich das ein bisschen wie bei einem Prozess in einem Gerichtssaal vorstellen. Wichtig ist, dass wir als Kommission unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage unserer eigenen Ermittlungen treffen. Es würde nicht ausreichen, sich einfach auf das zu verlassen, was andere gemacht haben.

Sie haben bislang mit Hunderten von Augenzeugen gesprochen. Können Sie sich an ein bestimmtes Gespräch erinnern, das exemplarisch für alle Verbrechen steht?

Ich möchte von einer Frau erzählen, die aus einer anderen Region der Ukraine geflohen war. Sie war mit ihren Kindern unterwegs und hatte keinerlei Besitztümer mehr. Wir trafen sie in einem provisorischen Zentrum für Geflüchtete. Sie schaute sich um und sagte: «Wo werden wir nächste Woche leben? Wie kann ich mit meinem Leben weitermachen?» Diese Sätze stehen für mich stellvertretend für das Leid so vieler Menschen in der Ukraine.

Auf welche Informationen verlassen Sie sich, wenn Sie entscheiden, wo Sie eine Untersuchung vor Ort beginnen? Erhalten Sie Informationen von der ukrainischen Regierung?

Wir erhalten Informationen aus ganz unterschiedlichen Quellen: Einzelpersonen, internationale Organisationen, Regierungsbehörden, aber auch Berichte von Journalisten. Unsere Informationen können auch von internationalen und nationalen Nichtregierungsorganisationen stammen. Wichtig ist, dass wir unabhängig sind, wenn wir entscheiden, wo wir in der Ukraine etwas untersuchen. Das Mandat, das uns der UN-Menschenrechtsrat erteilt hat, betont diese Unabhängigkeit, wir halten uns strikt daran.

In den vergangenen Tagen wurden Videos öffentlich, in denen vermeintlich zu sehen ist, dass Wagner-Söldner ukrainische Kriegsgefangene enthaupten. Wie gehen Sie mit solchen Dingen um?

Videos sind eine besondere Herausforderung, denn wir alle wissen, wie schwierig es ist, zu beurteilen, ob sie authentisch sind oder nicht. Die Videos, auf die Sie sich beziehen, sind erst vor Kurzem erschienen. Wenn wir das Material als authentisch einstufen, wird es natürlich Teil unserer Ermittlungen.

Aber in den besetzten Gebieten und ganz nahe an der Front können Sie nicht ermitteln.

Das stimmt. Wir haben nur einen beschränkten Zugang, Ermittlungen vor Ort sind nicht möglich. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt versuchen müssen, die Vorgänge zu belegen.

Wie schwierig ist es, geduldig zu sein, während die Welt so ungeduldig darauf zu warten scheint, dass Russland für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen wird?

Ich glaube nicht, dass es eine Frage von Geduld oder Ungeduld ist. Es geht vielmehr darum, professionell und gewissenhaft zu sein und seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Und ich würde sagen, die viele Besuche und Interviews zeigen, dass wir bislang eine ganze Menge erreicht haben.

Wie gehen Sie selbst mit all dem um, was Sie sehen? Sie beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen, Sie haben schon viel Grausamkeit und Böswilligkeit gesehen.

Niemand bleibt unberührt von Grausamkeit und dem, was einem begegnet. Aber wenn man eine Aufgabe hat, sei es als Richter oder in einer anderen Funktion, dann muss man sich darauf konzentrieren. Die eigenen Gefühle müssen Sie in gewisser Weise beiseiteschieben.

Jeder Krieg führt zwangsläufig zu Kriegsverbrechen. Sehen Sie in diesem Krieg auf russischer Seite ein bestimmtes Muster, das sich von anderen Kriegen unterscheidet? Verbrechen, die systematisch organisiert wurden?

Wir versuchen tatsächlich, nach Mustern zu suchen, und haben sie in unterschiedlichen Verbrechen gefunden, zum Beispiel in Fällen von vorsätzlicher Tötung, Folter, Vergewaltigung und Angriffen auf Menschen auf der Flucht. Aber ob dahinter auch eine gezielte Planung steckt, ist schwer zu ermitteln. Es geht dabei vor allem darum, ob die Taten auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen werden können.

Warum ist das wichtig?

Eines der impliziten Kriterien für ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist, dass es eine Strategie dahinter gibt, und die erfordert ein gewisses Mass an Planung. Bisher sind wir noch nicht zu dem Schluss gekommen, dass es sich in der Ukraine um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, also systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung, handelt. Aber wir werden unsere Ermittlungen fortsetzen.

Haben Sie direkten Kontakt zu den russischen Behörden?

Wir haben uns mit den russischen Behörden in Verbindung gesetzt, um eine mögliche Zusammenarbeit aufzubauen und auch um Informationen zu erhalten. Es ist uns nicht gelungen.

Im Bericht der Kommission heisst es, dass auch ukrainische Soldaten einige Verbrechen begangen haben. Wie schwerwiegend sind sie?

Wir haben eine geringe Anzahl von Gesetzesverstössen der ukrainischen Streitkräfte dokumentiert, darunter willkürliche Angriffe, in denen Streumunition und Landminen eingesetzt werden, und zwei Vorfälle im Zusammenhang mit Misshandlung von Kriegsgefangenen. Wir stehen auch in diesen Angelegenheiten mit den ukrainischen Behörden in Kontakt.

Es gibt einige linke Politikerinnen und Politiker in Deutschland, die versuchen, die russischen Verbrechen so zu relativieren. Können Sie Ihre bisherigen Erkenntnisse in ein Verhältnis setzen? Sind die ukrainischen und russischen Verbrechen überhaupt vergleichbar, sowohl was die Anzahl als auch die Schwere der Fälle betrifft?

Es ist nicht vergleichbar. Unsere Ermittlungen zeigen, dass es auf russischer Seite eine Vielzahl von Verbrechen gibt und auf ukrainischer Seite nur eine geringe Anzahl.

In Europa ist dieser Krieg auch nach mehr als einem Jahr für viele Menschen immer noch unfassbar. Wir haben die Bilder aus Butscha, Mariupol, Charkow und anderen Orten gesehen. Ist dieser Krieg schlimmer und brutaler als andere?

Ich halte es für schwierig, Konflikte miteinander zu vergleichen, und erst recht, menschliches Leid zu ermessen. Bei einigen Konflikten werden Verbrechen mit primitiven Waffen verübt, andere mit modernen Waffen. Aber alle werden mit äusserster Brutalität verübt.

Sie waren unter anderem Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und Präsident des Internationalen Strafgerichtshofs für Ruanda. Kann es Sie noch überraschen, wozu Menschen fähig sind?

Menschen sind dazu fähig, alle erdenklichen Formen von Grausamkeiten zu begehen. Mich überrascht das nicht mehr.

Sie haben einmal gesagt, dass jeder von uns bösartig werden kann, wenn der Druck hoch genug ist.

Wenn man jeden Tag hört: «Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns», wenn Propaganda zu einer Drohung wird oder wenn das Schicksal des eigenen Landes auf dem Spiel steht, dann, ja, glaube ich, dass die meisten Menschen irgendwann brechen.

Können Sie in Ihren Untersuchungen einzelne Personen identifizieren, die als Täter infrage kommen?

In allen Fällen, die wir untersuchen, versuchen wir, einzelne Täter und die verantwortlichen Militäreinheiten zu ermitteln. Wir versuchen ausserdem immer zu klären, ob höhere Instanzen beteiligt und verantwortlich sind. Aber das ist aus vielerlei Gründen eine komplizierte Aufgabe. Wenn Sie zum Beispiel militärische Einheiten nehmen: Die Leute vor Ort werden ausgetauscht, Offiziere wechseln.

Ist das ein Grund dafür, warum es so schwer ist, Kriegsverbrechen vor Gericht zu beweisen? Es dauert Jahre, einen Fall aufzubauen, und nur wenige führen tatsächlich zu Verurteilungen.

Ich sehe das anders. Es ist nicht so schwierig, Kriegsverbrechen zu beweisen. Denken Sie an all die Personen, die schon vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Kriegsverbrechen verurteilt wurden.

Jetzt auf

Aber das ist doch nur die Spitze des Eisbergs.

Das stimmt. Aufgrund der Kapazität internationaler Gerichtshöfe werden vor allem Verbrechen verfolgt, die von den Topleuten begangen werden, weil das das stärkste Signal sendet: Niemand steht über dem Gesetz. Die anderen Fälle überlässt man dann zum Beispiel den Gerichten in Ruanda. Man kann nicht alles auf internationaler Ebene verhandeln.

Glauben Sie, dass eine Chance besteht, dass russische Kriegsverbrecher eines Tages vor Gericht landen werden?

Die Kommission ist kein Gericht. Wir konzentrieren uns darauf, Fakten zu ermitteln und Empfehlungen zur Rechenschaftspflicht zu geben. Darüber hinaus sind einige wenige Verantwortliche bereits von den ukrainischen Justizbehörden angeklagt worden.

Der Internationale Strafgerichtshof hat einen Haftbefehl gegen Wladimir Putin ausgestellt. Denken Sie, dass er jemals verurteilt werden wird?

Jetzt wollen Sie, dass ich spekuliere, aber ich ziehe es vor, dies nicht zu tun.

Wenn Sie weiterdenken – und Ihre Arbeit ist noch nicht beendet –, welche Auswirkungen können die Ergebnisse der Kommission auf die tatsächliche Verfolgung von Kriegsverbrechen in der Ukraine haben?

Unser Material wird jedem Gericht zur Verfügung stehen und ich glaube, dass es für alle Institutionen, die diese Informationen anfordern, hilfreich sein kann. Das ist der Kern und Zweck unserer Kommission.

Ist es das, was Sie antreibt, dass Sie und die Kommission sinnvolle Arbeit leisten?

Es ist weitreichender als das. Es geht nicht nur darum, ob eine bestimmte Person irgendwann vor Gericht steht. Es geht darum, einen Beitrag zu leisten, wenn man darum gebeten wird.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.