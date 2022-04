Interview

Genozidforscher zum Butscha-Massaker: «Die Schwelle zum Völkermord ist erreicht»

Nach dem Butscha-Massaker wird deutlich: Das Putin-Regime radikalisiert sich. Auch einen Völkermord würde der Staat jetzt tolerieren, sagt Genozidforscher Eugene Finkel.

Steffen Richter / Zeit Online

Ein Artikel von

Kurz nach dem Bekanntwerden des Massakers im Kiewer Vorort Butscha erschien bei Ria Nowosti, Russlands staatlicher Nachrichtenagentur, ein programmatischer Propagandatext mit dem Titel «Was Russland mit der Ukraine tun sollte». Er steckt voller extremistischer und rassistischer Rhetorik gegenüber den Ukrainerinnen und Ukrainern.

Sein Grundtenor: Die Ukraine müsse bestraft und «entnazifiziert» werden, was konkret die «Eliminierung der Eliten» und «sämtliche Gräuel des Kriegs» für die Bevölkerung bedeute (eine Übersetzung des Texts aus dem Russischen findet sich bei «Medium»).

Zwischen zerstörten Zerstörern: Zivilistinnen und Zivilisten laufen durch Butscha, 6. April 2022. Bild: keystone

Der Politologe Eugene Finkel ist Experte für Osteuropa und Russland und forscht unter anderem zu Fragen des Völkermords. Er sagt, der Artikel sei ein Hinweis darauf, dass sich im Kreml die Denkweise «darüber, was erlaubt ist, was erwartet wird und was der Staat zu tolerieren bereit ist», gerade verändert. Das Putin-Regime radikalisiere sich ideologisch; betrachte man die Ereignisse der jüngsten Zeit zusammen, sei eine Schwelle zum Völkermord erreicht.

Finkel lehrt an der renommierten School of Advanced International Studies (SAIS) der Johns-Hopkins-Universität in Bologna.

ZEIT ONLINE: Die Massaker in Butscha und anderen ukrainischen Ortschaften durch russische Streitkräfte sind Kriegsverbrechen. Sie sagen, dass sie auch einem Völkermord gleichkommen. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?

Eugene Finkel: Die Definition von Völkermord nach den UN aus dem Jahr 1948 ist sehr einfach: «Handlungen, die in der Absicht begangen werden, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören.» Allerdings stehe ich dieser Definition kritisch gegenüber. Sie gibt keine klaren Schwellenwerte für Völkermord und es ist vor allem sehr schwer, einen Vorsatz nachzuweisen. Leute, die einen Völkermord anordnen und durchführen, sind ja keine Idioten, die würden so etwas normalerweise nicht zu Papier bringen. Das ist im Fall der Ukraine jetzt anders.

Inwiefern?

Es betrifft zum einen nicht nur Butscha, wir haben bereits Beweise dafür, dass solche Gräuel auch an anderen Orten geschehen. Für mich ist es also nicht nur die eine Armeeeinheit mit einem Offizier, der den Befehl zum Töten gegeben hat. Es scheint da ein Muster zu geben.

«Als sie merkten, dass die Ukraine nicht von den Russen ‹befreit› werden kann, begann sich das Blatt zu wenden.» Eugene Finkel

Die zweite Sache ist, dass wir mehr als genug Hinweise über offizielle russische Quellen auf die Absicht dahinter haben. Das kommt von Leuten in den staatlichen Medien und auch Wladimir Putin selbst spricht ständig davon: Sie haben von Anfang an gesagt, dass die Ukraine kein richtiger Staat sei und sie es nicht verdient habe, sich Staat zu nennen. Nun ja. Aber was wir jetzt in den vergangenen Tagen sehen, ist eine völlige Veränderung des Tons, auch in den staatlichen Medien: Die ukrainischen Eliten müssten liquidiert, der Staat müsse zerstört werden. Für mich würde jede Sache für sich genommen nicht ausreichen, um einen Völkermord zu begründen. Doch kombiniert, denke ich, ist eine Schwelle zum Völkermord erreicht.

Sie beziehen sich auf einen Artikel in der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti.

Ja, das sind keine Leute in der Regierung, aber Spindoktoren. So etwas könnte niemals ohne eine ausdrückliche Genehmigung der Politik veröffentlicht werden. Ich will damit nicht sagen, dass Soldaten diese Dinge lesen und dann Ukrainer töten. Es deutet eher auf eine Denkweise hin, darüber, was erlaubt ist, was erwartet wird und was der Staat zu tolerieren bereit ist.

Der erwähnte Artikel bei Ria Nowosti über eine vermeintliche ukrainische «Nazifizierung» der Gesellschaft wurde in einem staatlichen Medienunternehmen veröffentlicht und der Ton dieses Artikels ist extremistisch. Bedeutet das, dass sich der offizielle ideologische Raum des Kremls zunehmend radikalisiert?

Ich denke ja. Putin sagt diese Dinge vielleicht nicht öffentlich, aber wir haben alle Anzeichen dafür, dass das die Denkweise im Kreml ist oder zumindest das, was man dort jetzt bereit ist zu hören. Ich glaube aber nicht, dass Russland mit dem Wunsch in die Ukraine einmarschiert ist, Zivilisten zu töten oder die Ukrainer als Gruppe zu vernichten. Doch als sie merkten, dass die Ukraine nicht von den Russen «befreit» werden kann, begann sich das Blatt zu wenden.

Glauben Sie, dass diese ideologische Radikalisierung schon vor dem Ukraine-Krieg stattgefunden hat?

Nein, das glaube ich nicht. Einige Grundlagen gab es aber schon lange, zum Beispiel, dass man eben die Ukrainer nicht als echte Nation und die Ukraine nicht als echten Staat ansieht. Das ist nichts Neues, aber das bedeutet ja nicht, dass die Ukrainer tatsächlich vernichtet oder in grosser Zahl umgebracht werden. Einige Grundlagen waren also schon vor der Invasion vorhanden, aber in den vergangenen Wochen kam es zu einer Radikalisierung.

Unter den Bedingungen von Kriegsverbrechen und offizieller rassistischer Rhetorik: Kann man die Putin-Regierung jetzt als faschistisches Regime bezeichnen?

Das ist eine gute Frage. Ich denke, es hängt davon ab, wie wir faschistisch definieren. Wenn wir jetzt den Raum nehmen zwischen Benito Mussolinis Italien und Nazideutschland, denke ich, Russland bewegt sich gerade über Italien hinaus. Aber damit ist man noch lange nicht in der Nähe von Nazideutschland.

Im Jahr 2000 haben die russischen Streitkräfte in Tschetschenien nachweislich Gräueltaten verübt. Gibt es in der russischen Armee bereits eine Tradition des Massenmords?

Ich bin mir nicht sicher, ob man davon sprechen kann. Was es in der russischen Armee – historisch gesehen – gibt, ist eine allgemeine Missachtung von Menschenleben. Nicht nur in Bezug auf das Leben des Gegners, sondern auch auf das Leben der eigenen Zivilisten und der eigenen Soldaten. Die Toleranz für hohe Opferzahlen, sowohl militärische als auch zivile, ist also viel niedriger als in den meisten westlichen Ländern. Das ist ganz sicher.

Diese Sichtweise auf das menschliche Leben macht es dem russischen Durchschnittssoldaten also leichter, zum Massenmörder zu werden?

Eindeutig.

Sehen Sie eine Chance, gegen russische Militärs und politische Verantwortliche wegen der Gräueltaten in der Ukraine rechtlich vorzugehen, zum Beispiel beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag?

Das würde ich ja gern sehen, aber ich bin nicht naiv. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Wir reden hier über verschiedene Ebenen der Rechenschaftspflicht und deshalb ist es meiner Meinung nach wichtig, die Diskussion von Kriegsverbrechen auf Völkermord zu verlagern, weil dies auch einen systematischeren Ansatz für die Rechenschaftspflicht impliziert. Aber solange Putin lebt und an der Macht ist, glaube ich nicht, dass da etwas passieren wird. Aber die Leute auf der unteren Ebene, die Soldaten, die Offiziere vor Ort, jene, die tatsächlich töten, diese Jungs in ihren Zwanzigern, sie haben noch eine viel längere Lebenserwartung als Putin. Für sie ist die Möglichkeit, noch zur Rechenschaft gezogen zu werden, viel grösser. Und deshalb müssen wir unsere Diskussion auf sie verlagern und mit der Sammlung von Beweisen beginnen, denn ohne diese Beweise wird es keine Rechenschaftspflicht geben.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.