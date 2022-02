Präsident im Kriegszustand: Was hat Wladimir Putin vor? Bild: Keystone

Putins Atom-Drohung: «Angst ist ein wirksames politisches Druckmittel»

Russland versetzt seine Nuklearstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Was das bedeutet und was Wladimir Putin damit bezwecken könnte, erklärt Rüstungsexperte Oliver Thränert.

Johanna Roth / Zeit Online

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die «Abschreckungswaffen» seines Landes in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. Dazu gehören mutmasslich auch die russischen Atomwaffen. Was bedeutet das konkret – und was will Putin damit bezwecken? Das erklärt Oliver Thränert, Head of Thinktank am Center for Security Studies (CSS) an der ETH Zürich. Er ist ausserdem Non-Resident Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören internationale Rüstungskontrolle und nukleare Abschreckung.

Rüstungsexperte Oliver Thränert. Bild: Bild: Thomas Langholz /ETH Zürich

Herr Thränert, Wladimir Putin hat die Bereitschaft der russischen «Abschreckungskräfte» aktiviert, also mutmasslich auch Atomwaffen. Was bedeutet das im Detail?

Oliver Thränert: Das weiss leider niemand so genau. Atomwaffen sind sicherlich dabei, ja. Nehmen wir das Beispiel USA. Da gibt es insgesamt fünf Stufen der Alarmbereitschaft, DEFCON genannt, Stufe eins ist die höchste. In der Kubakrise waren wir bei Stufe zwei. Wie Russland sich dahingehend organisiert hat, ist nicht öffentlich bekannt. Es fällt allerdings auf, dass Putin in seiner Ankündigung nicht explizit von Atomwaffen gesprochen hat, sondern eben von Abschreckung.

Das heisst, es handelt sich hier eher um eine Andeutung, nicht um einen Automatismus?

Auf jeden Fall. Das lässt sich durch die politischen Umstände erklären. Der Angriffskrieg in der Ukraine geht nicht so schnell und reibungslos voran, wie Putin sich das vorgestellt hat. Nicht nur ist die ukrainische Verteidigung stärker, als er offenbar gedacht hatte, er sieht sich nun auch schärfsten Sanktionen gegenüber. Und selbst die Deutschen liefern jetzt Waffen an die Ukraine. Das alles dürfte den Konflikt eher in die Länge ziehen.

Was bringt Putin die diffuse Drohung mit dem Einsatz von Atomwaffen?

Er will versuchen, den Westen einzuschüchtern. Denn es ist klar: Wenn die Leute «Atomwaffen» hören, bekommen sie Angst. Und Angst ist ein wirksames politisches Druckmittel. Putin hofft vielleicht, dass man die geplanten Sanktionen so noch einmal überdenkt.



«Diese Erpressungsstrategie nennen wir nuclear coercion, also nukleare Erzwingung»

Das Timing des Alarmzustands war ja auch interessant: Putin verkündete diesen nur wenige Stunden nach der Regierungserklärung des deutschen Kanzlers Olaf Scholz.

Was die Bundesregierung für eine Kehrtwende hingelegt hat, ist bemerkenswert. Ich glaube aber, viel wichtiger noch sind die geplanten Waffenstillstandsgespräche zwischen der Ukraine und Russland an der Grenze mit Belarus. Es ist zu erwarten, dass die russische Seite dabei hohe Forderungen stellt, die die ukrainische natürlich nicht einfach so erfüllen will. Jetzt aber steht sie unter Druck, dass ein Nicht-Zurückweichen womöglich einen Atomkrieg auslöst. Diese Erpressungsstrategie nennen wir nuclear coercion, also nukleare Erzwingung.

Wie oft hat es das schon gegeben?

Das haben wir nicht oft gesehen. Nach 1990 kann ich mich an keine solche Situation erinnern, zumindest wurde dieser Alarmzustand nicht öffentlich ausgerufen. In den Jahrzehnten davor gibt es natürlich verschiedene Beispiele, besonders 1983 war man nah an einer nuklearen Eskalation. Ich muss aber auch sagen: In Expertenkreisen sprechen wir schon lange darüber, dass so etwas passieren kann. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat man in westlichen Gesellschaften und deren Regierungen irgendwie aufgehört, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Russland nicht.

Über jeder militärischen Auseinandersetzung mit einem Staat, der über Atomwaffen verfügt, liegt ein nuklearer Schatten. Sprich: Ein Konflikt mit einer Atommacht ist immer gefährlich. Deshalb haben die Nato-Mitglieder USA, Frankreich und Grossbritannien eigene Atomstreitkräfte. Vor allem die der USA sollen alle Nato-Mitglieder schützen. Das Bündnis macht so deutlich: Wir haben auch nukleare Optionen. Wollt ihr also wirklich die Welt untergehen lassen?

«Letztlich fängt die nukleare Erzwingung also schon viel früher an als bei der expliziten Drohung von diesem Sonntag.»

Womit wir bei der Frage wären: Welches Eskalationspotenzial steckt in der aktuellen Situation?

Ein grosses, das ist klar. Allerdings nicht erst seit diesem Sonntag. Nach Artikel 51 der UN-Charta hätten die westlichen Staaten alles Recht, der Ukraine nicht nur mit Waffenlieferungen, sondern auch mit eigenen Streitkräften zur Seite zu eilen. Aber es gibt ja einen Grund, warum wir das nicht tun werden: die Sorge davor, einen Weltkrieg auszulösen, indem man sich in einen direkten Konflikt mit Russland als Atommacht begibt. Dieser Fall lässt sich vermeiden, weil die Ukraine kein Nato-Partner ist und wir vertraglich nicht verpflichtet sind, dort eigene Truppen hinzuschicken. Letztlich fängt die nukleare Erzwingung also schon viel früher an als bei der expliziten Drohung von diesem Sonntag. Putin hat ja auch kurz vor der Invasion demonstrativ ein Manöver mit Atomwaffen durchgeführt.

Wie geht es jetzt weiter? Steigt jetzt der Druck auf die Ukraine, sich zu ergeben?

Ja, erheblich sogar. Ich hoffe, dass sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor den Verhandlungen mit Russland eng mit Washington und dem Nato-Hauptquartier abstimmt. Sich also Rückendeckung der USA holt, nicht klein beigibt oder zurücktritt, aber etwa einen Waffenstillstand anbietet. Das wäre die beste Lösung. Szenario zwei: die Kapitulation der Ukraine. Darauf setzt Putin ganz klar, er hat sicherlich schon eine ihm genehme Regierung in der Hinterhand, die er statt Selenskyj dann installieren will, was nicht nur für die Ukraine selbst katastrophal wäre. Szenario drei wäre, die Verhandlungen komplett ins Leere laufen zu lassen. Im Hinblick auf das nukleare Eskalationspotenzial könnte das allerdings fatale Folgen haben.

Dabei klingt auch an: Die Lösung dieser Krise wird nun letztlich zwischen den USA und Russland verhandelt.

Ja, und das will Putin auch genauso haben. Ab dem Moment, wo es konkret um Atomwaffen geht, spielt Europa wieder eine Nebenrolle.

«Die Eskalationsspirale, die wir gerade sehen, dreht sich schon sehr schnell.»

Manche sprechen jetzt schon von einer neuen Kubakrise. Wie lässt sich diese Entwicklung historisch einordnen?

Ich würde sagen, beides ist nur eingeschränkt vergleichbar. Bei aller gebotenen Vorsicht würde ich die aktuelle Situation durchaus so beschreiben, dass da eine Atommacht einen Nachbarstaat nicht nur mit konventionellen Waffen, sondern auch mittels nuklearer Drohungen einzunehmen versucht. Das haben wir so noch nicht gesehen. Der Kalte Krieg war natürlich nicht harmlos, im Gegenteil. Aber die Eskalationsspirale, die wir gerade sehen, dreht sich schon sehr schnell.

Wie werden die USA auf diese Bedrohung reagieren?

Die werden erst mal versuchen, rauszufinden, was genau Putin eigentlich gemeint hat. Gibt es etwa Bewegungen an den nuklearen Stützpunkten, gibt es vermehrte Kommunikation zwischen den Kommandozentralen? Dann wird man sich mit den Alliierten in der Nato kurzschliessen müssen. Und vor allem werden die USA entscheiden müssen, ob sie auch den Alarmzustand auslösen – und ob sie das öffentlich kommunizieren. Das ist ein echtes Dilemma: Es kann natürlich erst recht in die Eskalation führen, aber wir müssen Russland auch zeigen, dass wir im Fall der Fälle bereit sind zu antworten. Denn Putin geht es nicht nur um die Ukraine. Die nukleare Erzwingung wäre auch gegenüber den baltischen Staaten möglich. Russland droht der Nato in der Hoffnung, dass sie einknickt und ihm überlässt, was er haben will.

Was sollte man im Westen politisch jetzt auf jeden Fall vermeiden?

Hektisch werden, Alleingänge machen. Es ist jetzt wichtig, gemeinsam vorzugehen und zu versuchen, die Ruhe zu bewahren. Aber auch sicherzugehen, dass die eigenen Waffen einsatzbereit sind. Das meine ich weniger technisch, sie werden ja regelmässig gewartet und gecheckt. Es geht eher darum, sich darauf vorzubereiten, diese Waffen im schlimmsten Fall auch einzusetzen.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. Watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.