Krišjānis Kariņš im Dezember 2021 in Brüssel. Bild: keystone

Interview

«Der Westen ist endlich aufgewacht»: So sieht der lettische Premier die Lage

Putin verstehe nur Härte, sagt Lettlands Premier Krišjānis Kariņš. Russland werde die Ukraine nicht in Ruhe lassen. Deshalb brauche es auch militärische Abschreckung.

Marcus Gatzke, Johanna Roth / Zeit Online

Ein Artikel von

Ist die Gefahr einer russischen Invasion vorerst gebannt? Oder täuscht die Regierung in Moskau die Entspannung nur vor? Selbst wenn es nicht zu einem Angriff kommt, wird Wladimir Putin die Ukraine lange nicht in Ruhe lassen – und der Westen sollte ihm gegenüber Stärke demonstrieren, sagt Krišjānis Kariņš, seit 2019 Premier von Lettland.

Herr Premier, der russische Präsident Wladimir Putin will weiter verhandeln. Angeblich hat er auch einen kleinen Teil der Truppen von der Grenze abgezogen. Wie glaubwürdig klingt das für Sie?

Krišjānis Kariņš: Dialog ist wichtig. Aber wir sollten nicht vergessen, dass Desinformation zur Politik des Kremls gehört. Wie man im Englischen sagt: Seeing is believing. Ich weiss von keinem Abzug. Wir haben mittlerweile deutliche Hinweise, dass der Truppenaufmarsch weitergeht, wie schon seit Monaten.

«Russland setzt der Ukraine eine Pistole an den Kopf. Selbst wenn diese Pistole minimal gesenkt wird, bleibt es eine gezogene Waffe.»

Kann man Wladimir Putin in dieser Situation überhaupt trauen?

Das ist sehr schwierig. Auch wenn er ein paar Einheiten abgezogen haben sollte, ändert das wenig an der aktuellen Situation. Mehr als 100'000 Soldaten haben die Ukraine von mehreren Seiten umzingelt. Anders gesagt: Russland setzt der Ukraine eine Pistole an den Kopf. Selbst wenn diese Pistole minimal gesenkt wird, bleibt es eine gezogene Waffe.

Wie kann man mit jemandem verhandeln, der einem Land mit Krieg droht?

Ich würde da klar unterscheiden: Wir verhandeln nicht, wir führen einen Dialog mit Russland, mit Wladimir Putin. Wir versuchen zu verstehen, was die andere Seite sagt und warum sie es sagt, um herauszufinden, ob es einen anderen Weg als Krieg geben kann.

Wie könnte der aussehen?

Ich kann Ihnen keine einfache Lösung präsentieren, die gibt es vielleicht auch gar nicht. Ich gehe davon aus, dass uns die aktuelle Situation noch sehr lange begleiten wird. Denn: Wladimir Putin erkennt das Existenzrecht der Ukraine nicht an und will das Land zu einem Teil Russlands machen. Das dürfen wir in keinem Fall zulassen.

KRIŠJĀNIS KARIŅŠ geboren 1964, ist seit Januar 2019 Premier von Lettland. Zuvor war der promovierte Linguist Abgeordneter der EVP-Fraktion im Europaparlament sowie lettischer Wirtschaftsminister.

Das Normandie-Format soll auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs neu belebt werden. Wäre das ein erster Schritt?

Natürlich ist es wünschenswert, dass dieses Format weitergeführt wird, weil es auch die Ukraine an den Tisch bringt – und das ist es, worauf es dort ankommt.

«Auch wenn ein Krieg vermieden wird, was wir alle hoffen, wird Russland die Ukraine nicht einfach in Ruhe lassen.»

Die Normandie-Gespräche sind aber schon einmal gescheitert. Was macht Sie hoffnungsvoll, dass es diesmal besser läuft?

Miteinander reden ist in jedem Fall besser als ein offener Krieg. Aber der grösste Fehler, den wir dabei machen könnten, ist zu denken, jetzt, da wir reden, bleibt automatisch alles ruhig. Wir alle müssen verstehen: Auch wenn ein Krieg vermieden wird, was wir alle hoffen, wird Russland die Ukraine nicht einfach in Ruhe lassen. Das macht die Situation so kompliziert. Es bedeutet, dass wir auch beim Einsatz der Nato-Truppen in Osteuropa langfristig denken müssen, nicht nur für eine oder zwei Wochen oder einen oder zwei Monate, sondern wahrscheinlich für einen viel längeren Zeitraum. Wir müssen unsere Stärke bewahren und sie auch demonstrieren. Stark zu sein, bedeutet nicht, aggressiv zu sein. Aber wir sollten Putin als das begreifen, was er ist: ein skrupelloser Autokrat, wie ein Tyrann auf dem Schulhof, der andere bedroht und einschüchtert.

Was meinen Sie damit?

Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit, mit etwa zwölf Jahren, als ich mich einmal einem Kind in den Weg gestellt habe, das andere mobbte. Ich hatte grosse Angst, aber es stellte sich heraus, dass es absolut richtig war, sich zu wehren. Diese Lektion begleitet mich schon mein ganzes Leben und sie gilt auch jetzt: Wir können entweder klein beigeben oder wir können stark sein und sagen: Nein, jetzt reicht es. Das entfaltet natürlich nur dann eine enorme Wirkung, wenn alle mit einer Stimme sprechen.

Ist das so? Dass etwa Wolodymyr Selenskyj beim Besuch von Olaf Scholz gesagt hat, dass die Nato womöglich ein ferner Traum der Ukraine bleiben werde, wurde von einigen als Zugeständnis an Russland gewertet.

Das habe ich anders verstanden. Niemand hat gesagt, dass Russland das Recht hat, über die Erweiterung der Nato zu entscheiden. Gleichzeitig gilt aber auch: Eine kurzfristige Mitgliedschaft der Ukraine steht nicht auf der Tagesordnung. Denn ein Beitritt zur Nato ist ein langer Prozess. Mein Land hat ihn durchlaufen und es war eine der besten Erfahrungen, die wir gemacht haben. Eine Nato-Beitrittsperspektive ist ein wichtiges Instrument, um Veränderungen erst möglich zu machen. Die Ukraine hat noch eine Menge solcher Reformen vor sich und die grosse Mehrheit der Bevölkerung scheint diese Reformen auch zu wollen. Wir haben also eine Verpflichtung, diese Entwicklung zu fördern.

Wie kann man diesen Prozess fördern, ohne dabei ständig Putin auf die Füsse zu treten?

Wladimir Putin muss einsehen, dass die Ukraine die volle Unterstützung der EU sowie der Nato geniesst. Die territoriale Integrität der Ukraine muss gewahrt bleiben, nur das Land selbst entscheidet über sein Schicksal und nicht ein russischer Aggressor. Wenn Russland die Ukraine trotzdem angreift, wird dies für Russland sehr, sehr teuer. Die Nato, die EU werden mit sehr harten Sanktionen darauf reagieren. Putin muss lernen, dass er sich nicht einfach nehmen kann, was er will.

Putin hat sich bereits Teil der Ukraine genommen.

Das stimmt. Und wie schwierig und unberechenbar Russland ist, wurde uns diese Woche erneut vor Augen geführt: Die Duma fordert vom Kreml, dass die besetzten Gebiete als souveräne und unabhängige Staaten anerkannt werden sollen. Ich glaube kaum, dass diese Entscheidung ohne Wissen des Kremls zustande kam.

«In meinem Land hat es 50 Jahre gedauert, bis wir die Okkupation beenden konnten. Doch dieser Tag ist gekommen.»

Sollte der Kreml dieser Forderung nachkommen: Was bedeutet das für die künftigen Gespräche mit Russland?

Wie ich schon sagte: Ein solcher Schritt wäre ohne eine vorherige Absprache mit dem Kreml sicherlich nicht möglich gewesen. Es ist ein klares Signal, dass diese Option im Kreml auf dem Tisch liegt. Eine solche Entscheidung seitens des russischen Präsidenten stünde in einem klaren Widerspruch zu dem Minsker Abkommen und würde die Gespräche im Normandie-Format zerstören. Die internationale Gemeinschaft wird diesen Schritt nicht ignorieren können. In diesem Fall würden Lettland und seine Verbündeten dafür eintreten, die Sanktionen gegen Russland deutlich zu verschärfen.

Glauben Sie, dass die volle territoriale Integrität der Ukraine jemals wieder hergestellt sein wird?

Ich denke, es gibt eine Chance. Aber es kann dauern. In meinem Land hat es 50 Jahre gedauert, bis wir die Okkupation beenden konnten. Doch dieser Tag ist gekommen.

«Wir sollten keine Angst davor haben, unsere eigene militärische Fähigkeit zur Verteidigung und Abschreckung weiter aufzubauen.»

Sie meinen, es braucht vor allem Geduld? Das dürfte insbesondere den Menschen in der Ukraine schwer zu vermitteln sein.

Wir werden uns damit abfinden müssen, dass es weder morgen noch übermorgen eine Lösung geben wird. Aber Wladimir Putin wird nicht ewig an der Macht bleiben. Ich bin überzeugt: Die Demokratie wird sich auch in Russland durchsetzen. Deshalb ist in es in der jetzigen Situation so wichtig, Geschlossenheit zu zeigen. Wir sollten keine Angst davor haben, unsere eigene militärische Fähigkeit zur Verteidigung und Abschreckung weiter aufzubauen. Das müssen wir lernen.

Sie sagen, «wir» müssen lernen. Auf wen beziehen Sie sich? Die baltischen Staaten vertreten diese Haltung schliesslich schon sehr lange.

Ja, uns wurde deshalb auch oft vorgeworfen, Panik zu schüren. Nun aber sehen wir, dass wir schon immer recht hatten. Ich bin froh, dass sich unter den EU- und vor allem auch den Nato-Staaten diese Einschätzung inzwischen ebenfalls durchgesetzt hat. Der Westen ist wie ein schlummernder Riese, der jetzt endlich aufgewacht ist und sagt: Moment mal, das muss aufhören. Und das ist gut! Denn Putin versteht nur Härte, für Schwäche hat er eine ausgeprägte Verachtung. Seine Art zu verhandeln kommt aus einer ganz anderen Welt, er hält sich nicht an die Gepflogenheiten, die unter demokratischen Ländern gelten.

Wo, glauben Sie, kann der Westen Putin gegenüber Zugeständnisse machen? Hat er legitime Sicherheitsinteressen, auf die man Rücksicht nehmen muss?

Ich sehe durchaus einen Bereich, in dem alle Beteiligten ein legitimes Sicherheitsinteresse haben, nämlich bei weitreichenden Raketensystemen und Atomwaffen. Eine transparente Rüstungskontrolle ist da im Interesse aller. Aber gleichzeitig ist die Behauptung einfach lächerlich, die Nato oder die EU würde Russland effektiv bedrohen. Putin hat den grössten Teil seiner Streitkräfte in einem Umkreis von 100 Kilometern um die Ukraine zusammengezogen. Das bedeutet: Der grösste Teil Russlands ist im Moment nur sehr schlecht geschützt. Und warum greift niemand an? Weil niemand an einem Angriff auf Russland interessiert ist.

Sie reden viel von Stärke, von Geschlossenheit. Wo war diese Stärke, als Putin die Krim besetzen liess?

Ich glaube, man muss noch weiter zurückgehen: Der Fehler hat in Georgien begonnen, vielleicht auch schon früher. Der Westen – als Ganzes – hat auf die militärischen Expansionen Russlands nicht reagiert und Putin durchgehen lassen, dass es sich lediglich um «innere Angelegenheiten» handelt. Dass sich die Einstellung im Westen mittlerweile gewandelt hat, ist auch das Verdienst der ukrainischen Bevölkerung: Die Ukrainer haben zwei Revolutionen hinter sich, sie haben klar gesagt, was sie politisch wollen – als freie und unabhängige, souveräne Demokratie leben, die über ihr eigenes Schicksal entscheiden kann.

Wie sicher sind Sie, dass sich dauerhaft das Prinzip einer militärischen Abschreckung aufrechterhalten lässt? Und wie einig ist man sich da wirklich? Deutschland hat sich zum Beispiel geweigert, Waffen an die Ukraine zu liefern.

Deutschland stellt stattdessen Geld bereit, das nicht weniger gebraucht wird als Waffen, manche würden sogar sagen: noch mehr. Denn im Moment steht die Regierung in Kiew auch wirtschaftlich unter einem unglaublichen Druck.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht. watson hat eventuell Überschriften und Zwischenüberschriften verändert. Hier geht’s zum Original.