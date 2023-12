Interview

740'000-Euro-Rechnung für Klimaaktivisten? «Es besteht die reale Gefahr einer Haftung»

Eurowings verlangt von Klimaaktivisten 740'000 Euro Schadensersatz. Der Anspruch ist jedoch an hohe rechtliche Hürden gebunden, sagt der Jurist Marc-Philippe Weller.

Katharina Schuler / Zeit Online

Die Fluggesellschaft Eurowings fordert von der Letzten Generation stellvertretend für alle Lufthansa-Tochtergesellschaften 740'000 Euro Schadensersatz wegen der Blockadeaktionen an deutschen Flughäfen.

ZEIT ONLINE sprach mit Marc-Philippe Weller über die Erfolgsaussichten einer solchen Klage. Weller ist Direktor am Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Universität Heidelberg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind die Auswirkungen des Klimawandels auf das deutsche Recht.

Mitte Juli blockierten Klimaaktivisten den Flughafen in Düsseldorf. Bild: keystone

Müssen einzelne Aktivisten nun fürchten, dass ihr Protest für sie sehr teuer wird?

Marc-Philippe Weller: Diese Sorgen kann man ihnen nicht ganz nehmen. Es besteht die reale Gefahr einer Haftung. Die Erfolgsaussichten der Klagen sind allerdings schwer zu bewerten. Es ist zumindest nicht sicher, dass Eurowings sich am Ende wirklich durchsetzen wird.

Wovon hängt das ab?

Das deutsche Deliktsrecht regelt, wann eine Person im Fall einer unerlaubten Handlung Anspruch auf Schadensersatz hat. Eigentumsverletzungen in Form von physischen Beschädigungen sind unproblematisch ersatzfähig. Wenn also die Flugzeuge beschädigt worden wären, dann bekämen die Fluglinien Schadensersatz. Auch das Ansprühen des Brandenburger Tors oder der Heidelberger Universität mit schwer löslicher Farbe beispielsweise ist klar schadensersatzpflichtig.

Die Fluggesellschaften argumentieren, dass ihnen Gewinn entgangen ist, weil Flugzeuge nicht starten konnten oder umgeleitet werden mussten. Ist das kein Grund für Schadensersatz?

Wenn nicht die Substanz selbst, sondern lediglich der Gebrauch einer Sache beeinträchtigt ist, dann handelt es sich oft um einen Vermögensschaden. Darum geht es in diesem Fall. Denn die Flugzeuge wurden zwar nicht beschädigt, konnten aber nur eingeschränkt genutzt werden. Sie konnten nicht abheben oder nicht landen, wo sie wollten. Doch bei einer solchen Gebrauchsbeeinträchtigung ist die Rechtsprechung strenger, als wenn es um physische Beschädigungen geht. Schadensersatz steht dem Geschädigten nur dann zu, wenn der Gebrauch einer Sache völlig aufgehoben ist und er damit einer physischen Beschädigung gleichkommt.

«Dass die Aktivisten vorsätzlich und rechtswidrig gehandelt haben, steht ausser Frage»

War das denn nicht der Fall?

Bei den Flugzeugen in der Luft jedenfalls nicht. Die konnten ja noch fliegen, mussten lediglich umgeleitet werden. Als Beispiel kann hier das Fleet-Urteil von 1970 dienen. Dabei ging es um ein Schiff, das in einem Kanal feststeckte, weil eine Kanalmauer eingestürzt war. Für dieses Schiff wurde damals zwar Schadenersatz geschuldet – nicht jedoch für die Schiffe, die den Kanal nicht nutzen konnten und deswegen einen Umweg fahren mussten.

Müsste es dann aber nicht wenigstens Schadensersatz geben für die Flugzeuge, die wegen der Blockade nicht abheben konnten?

Nicht ohne Weiteres. Die Aktivisten klebten ja nicht an den Flugzeugen, sondern an der Rollbahn. Dadurch waren die Flugzeuge nur mittelbar in ihrer Mobilität eingeschränkt, aber ihr Gebrauch war nicht völlig aufgehoben. Sie konnten immer noch rangieren, parken, beladen, betankt werden und so weiter. Ob das dennoch einer physischen Beschädigung gleichkommt, steht im Ermessen der Gerichte.

Anders als bei dem Schiff, das Sie erwähnten, war der Grund für die Einschränkung allerdings kein fahrlässiger Unfall, sondern eine vorsätzliche Tat. Spielt das keine Rolle?

Doch. Dass die Aktivisten vorsätzlich und rechtswidrig gehandelt haben, steht ausser Frage. Die Blockade wurde bewusst herbeigeführt. Allerdings reicht die Vorsätzlichkeit allein in dieser Konstellation nicht aus. Bei einem Vermögensschaden muss noch ein zweites Kriterium erfüllt sein, damit Anspruch auf Schadensersatz besteht: die Sittenwidrigkeit.

Was bedeutet sittenwidrig in diesem Zusammenhang?

Sittenwidrig ist die Tat dann, wenn Zweck und Mittel verwerflich sind und in völlig unangemessenem Verhältnis stehen. Zugunsten der Klimaaktivisten kann man anführen, dass der Klimaschutz ein im Grundgesetz verankertes Staatsziel ist. Sein Schutz hat also einen hohen Stellenwert. Auch die Kommunikationsgrundrechte wie die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit spielen bei der Bewertung eine Rolle. Ferner gibt es – anders als beim Besprühen des Brandenburger Tors – einen Zusammenhang zwischen Flugverkehr und klimaschädlichen Co2-Emissionen. Für die Klimaaktivisten spricht zudem, dass sie altruistisch handeln, also keine selbstsüchtigen Ziele verfolgen. Dagegen spricht allerdings, dass hier eine besonders vulnerable öffentliche Infrastruktur in Anspruch genommen wurde und Passagiere genötigt wurden, ihren Flug nicht anzutreten. Das sehen einige Juristen als sittenwidrig an. Von dieser Bewertung wird also wahrscheinlich abhängen, ob ein Gericht am Ende einen Schadensersatzanspruch bejaht oder nicht.

«Ich denke, es geht um Abschreckung»

Gab es bereits Schadensersatzprozesse gegen Klimaaktivisten und wie wurde da entschieden?

Sofern es dabei um Vermögensschäden ging, endeten meines Wissens alle mit Vergleichen. In einem Fall hat DHL beispielsweise 84'000 Euro Schadensersatz verlangt, weil ein Lager blockiert worden war. Man einigte sich dann darauf, dass die Aktivistin 80 Arbeitsstunden in einem Aufforstungs- oder Naturschutzbetrieb leisten oder stattdessen 15 Euro pro Arbeitsstunde bezahlen musste.

Davon hat das Unternehmen ja nichts?

Nein, aber ein Unternehmen wird sich natürlich auch überlegen, ob es für seine Reputation wirklich so gut ist, mit aller Härte gegen Klimaaktivisten vorzugehen. Denn es möchte ja auch nicht als klimafeindlich dastehen. Hinzu kommt, dass das Geld in den meisten Fällen ohnehin nicht einzutreiben sein dürfte. Ich halte es eher für unwahrscheinlich, dass einzelne Aktivisten derart viel Schadenersatz zahlen können.

Welchen Sinn hat dann die Klage von Eurowings überhaupt?

Ich denke, es geht es um Abschreckung. Und da reicht natürlich eigentlich die Klageerhebung, unabhängig davon, wie es am Ende ausgeht.

Sollte es doch zu einer Verurteilung kommen, können Klimaaktivisten dann in Privatinsolvenz gehen, sodass sie nach einigen Jahren wieder schuldenfrei wären, auch wenn sie nicht die ganze Summe abbezahlt haben?

Nein, das geht nur bei Schäden, die nicht vorsätzlich verursacht wurden. Aber an der Vorsätzlichkeit besteht ja in diesem Fall kein Zweifel. Die Aktivisten müssten dann die Summe tatsächlich abbezahlen, das heisst, es zumindest versuchen und zwar im Zweifelsfall bis zu ihrem Lebensende.

Dieser Artikel wurde zuerst auf Zeit Online veröffentlicht.