Irak verbietet Telegram zum Schutz der nationalen Sicherheit

In Brasilien hatte die Justiz Telegram im April vorübergehend landesweit gesperrt. Hintergrund waren dort Ermittlungen zu Neonazi-Gruppen und Chatgruppen, die über Telegram zu Gewalt in Schulen aufgerufen haben sollen. 2022 hatte die brasilianische Justiz bereits schon einmal Telegram für rund zwei Tage landesweit sperren lassen, damals wegen Verstössen gegen frühere Justizentscheidungen. (sda/dpa)

Telegram ist im Irak sehr verbreitet - auch in Teilen der Regierung. Die staatliche Nachrichtenagentur INA hat dort 260 000 Abonnenten Die App wird teils auch von pro-iranischen Milizen genutzt. Teils wurden in Telegram-Kanälen die Namen oder andere private Daten etwa von Sicherheitskräften verbreitet, so auch nach gewaltsamen Ausschreitungen im Irak im Herbst 2021. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die im Irak und im benachbarten Syrien einst weite Gebiete beherrschte, verbreitet Botschaften über Telegram.

Was Velofahren ohne Helm in der Stadt über dich aussagt

Damm gebrochen, Erdrutsche drohen: Das Wichtigste zum Unwetter in Slowenien in 7 Punkten

Nach heftigen Regenfällen kämpft Slowenien noch immer mit Überschwemmungen und deren Folgen. Eine Übersicht zu den neusten Entwicklungen.

Nach den heftigen Regenfällen und Überschwemmungen in Slowenien herrschen weiter Sorgen wegen möglicher Erdrutsche. Die hohe Bodenfeuchtigkeit mache Erdrutsche derzeit wahrscheinlicher, warnte der Geologische Dienst Sloweniens nach Angaben der slowenischen Nachrichtenagentur STA am Sonntag. Er rief die Bevölkerung auf, stärker auf Veränderungen am Boden, an Gebäuden und an Hängen zu achten.