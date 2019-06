Hat der Iran eine US-Drohne abgeschossen?

International

Eine US-Drohne ist nach einem Bericht des US-Senders FoxNews von einer iranischen Flugabwehrrakete abgeschossen worden. Die Drohne sei über der Strasse von Hormus abgeschossen worden, meldete der regierungsnahe Sender unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten US-Vertreter.

Die Strasse von Hormus ist ein viel befahrener Meeresarm zwischen dem Iran und der Arabischen Halbinsel.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor erklärt, eine US-Drohne des Typs «Global Hawk» am Donnerstag im Luftraum über Kuh-Mubarak in der iranischen Provinz Hormusgan abgeschossen zu haben. Die Drohne sei in den iranischen Luftraum eingedrungen, hiess es in einer von der Nachrichtenagentur Fars verbreiteten Pressemitteilung.

Dagegen erklärte der Sprecher des US-Zentralkommandos Bill Urban dem US-Sender NBC zufolge: «Keine US-Drohne war heute im iranischen Luftraum im Einsatz.»

Die Provinz Hormusgan in Südiran liegt direkt am Persischen Golf und ist für Beobachter auch der eventuelle Schauplatz einer militärischen Konfrontation zwischen den beiden Erzfeinden.

Nach dem einseitigen Ausstieg der USA im vergangenen Jahr aus dem Wiener Atomabkommen von 2015 sowie der Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran sind die Spannungen zwischen den beiden Ländern gewachsen. Im Mai hatte auch der Iran mit einem Teilausstieg aus dem Atomdeal begonnen und gedroht, die Strasse von Hormus zu blockieren. Über diese Meerenge werden fast zwei Drittel des globalen Ölexports verschifft.

Ausserdem vermuten die USA, dass der Iran hinter dem mysteriösen Angriff auf zwei Öltanker letzte Woche am Golf von Oman stecke. Teheran weist die Vorwürfe zurück. (mim/sda/dpa)

