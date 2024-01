Staatsmedien: Mindestens 50 Tote nach Explosion in Iran

Eine Demonstrantin mit dem Bild des 2020 getöteten Generals Soleimani. Bild: keystone

Mindestens 50 Tote in Iran: Explosionen in Heimatstadt von General Soleimani

Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani sind in dessen Heimatstadt Kerman bei zwei Explosion mindestens 53 Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 70 weitere seien verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA am Mittwoch unter Berufung auf den Rettungsdienst in der Stadt Kerman. Ihre Reporter sprachen von einem «entsetzlichen Geräusch einer Explosion». Es gab auch Berichte iranischer Medien über eine zweite Explosion. Kermans Vizegouverneur sprach von einer Terrorattacke, wie der staatliche Rundfunk IRIB berichtete.

Kerman im Zentraliran ist die Heimat von Ghassem Soleimani, dem früheren Kommandeur der Auslandseinheiten der Revolutionsgarden (IRGC). Die USA hatten ihn am 3. Januar 2020 im Irak durch einen Drohnenangriff getötet. Von systemtreuen Regierungsanhängern wird Soleimani als Märtyrer verehrt.

Auch am Mittwoch pilgerten Menschenmassen durch Kermans Strassen zu Soleimanis Grabstelle. In einem live im Staatsfernsehen übertragenen Ausschnitt waren ein Knall und Schreie zu hören. Während einer Live-Schalte einer Reporterin waren Retter zu sehen, die mit Verletzten im Hintergrund in ein Spital eilten. Der genaue Grund für die Explosion war zunächst unklar. (rbu/sda/dpa)