USA sichert Israel volle Unterstützung zu

Iran startet Angriff gegen Israel

Die Lage im Iran ist angespannt. Im Südlibanon habe die israelische Luftwaffe eine, vom Iran unterstütze, militärische Anlage zerstört. Nun startet Iran den Gegenangriff. Die Sorge vor einer Eskalation wächst.

Mehr «International»

Seit dem mutmasslich israelischen Luftangriff auf Irans Botschaftsgelände in Syrien Anfang April, bei dem zwei Brigadegeneräle getötet wurden, haben die militärischen Spannungen im Nahen Osten deutlich zugenommen.

Die Staatsführung in Teheran hat Israel mit Vergeltung gedroht. Die Lage im Überblick:

Iran startet Drohnen Richtung Israel

Der Iran hat nach israelischen Angaben einen Drohnenangriff gegen Israel gestartet. Dies bestätigte Armeesprecher Daniel Hagari am Samstagabend. Es werde mehrere Stunden dauern, bis die Drohnen israelisches Gebiet erreichen könnten.

Iranische Medien haben den Angriff bestätigt: «Eine breite Drohnenoperation der Revolutionsgarden gegen Ziele im besetzten Land (Israel) hat vor Minuten begonnen».

Aufgrund der Drohnenangriffe sperrt Israel seinen Luftraum.

Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei in den sozialen Medien seine Drohungen gegen den jüdischen Staat bekräftigt. «Das boshafte Regime wird bestraft werden», hiess es beim offiziellen Account des Religionsführers auf der Plattform X. Das Zitat stammt aus einer Rede vom vergangenen Mittwoch.

Hintergrund

Israel hat weitere Ziele im Gazastreifen und Südlibanon angegriffen. Seit Beginn des Gaza-Krieges kommt es im Grenzgebiet immer wieder zu gegenseitigem Beschuss. Nachdem am Freitagabend mehrere aus dem Küstenstreifen auf Israel abgefeuerte Raketen abgefangen worden seien, habe Artillerie die Abschussorte unter Feuer genommen, teilte die Armee am Samstag mit. Kampfjets hätten zudem Abschussrampen mit 20 Raketen vernichtet.

Im Südlibanon habe die Luftwaffe eine grosse militärische Anlage der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz bei dem Ort Rihan zerstört. Später seien Angriffe gegen Ziele bei den Städten Hula und Beit Lif geflogen worden. Im Norden Israels gab es mehrmals Luftalarm.

Die Hisbollah-Miliz teilte mit, sie habe ein Militärgebäude bei dem nordisraelischen Kibbuz Hanita mit Drohnen angegriffen. Dabei und bei einem weiteren Angriff mit Raketen und Artillerie auf Soldaten habe es auf israelischer Seite Opfer gegeben. Von israelischer Seite wurde jedoch nichts über mögliche Opfer bekannt.

Nach israelischen Luftangriffen im Südlibanon wurden in der Nacht zum Freitag etwa 40 Raketen aus dem Libanon auf den Norden Israels abgefeuert. Bild: imago images

Schon am Vortag war der Norden Israels mit etwa 40 Raketen von dem nördlichen Nachbarland aus angegriffen worden. Einige seien abgefangen worden, andere in offenes Gelände eingeschlagen. Verletzte habe es nicht gegeben, betonte die Armee. Die Angaben beider Seiten liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Am 1. April waren bei einem mutmasslich israelischen Luftangriff auf das iranische Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus zwei Brigadegeneräle und fünf weitere Mitglieder der mächtigen Revolutionsgarden (IRGC) getötet worden. Irans Staatsspitze kündigte daraufhin wiederholt Vergeltung an.

Containerschiff im Persischen Golf abgefangen

Die Marine der iranischen Revolutionsgarden hat ein Containerschiff festgesetzt. Das Schiff habe eine Verbindung zu Israel und befinde sich in der Region am Persischen Golf, berichtete am Samstag die Nachrichtenagentur Tasnim, die als Sprachrohr der Revolutionsgarden gilt. Auf einem von der Agentur verbreiteten Foto ist zu sehen, wie sich ein Kommandosoldat von einem Militärhubschrauber auf das Deck des Schiffes abseilt. Nähere Informationen waren zunächst nicht bekannt.

Bild: tasnim

Zuvor hatte die zur britischen Marine gehörende Behörde UKMTO über den Fall berichtet und ihn im Golf von Oman, etwa 50 Seemeilen nordöstlich der Hafenstadt Fudschaira in den Vereinigten Arabischen Emiraten, verortet. Nahe der Strasse von Hormus hatte Irans Marine in der Vergangenheit bereits Öltanker und Containerschiffe beschlagnahmt.

Fluggesellschaften meiden Luftraum über Iran

Immer mehr Fluggesellschaften meiden den iranischen Luftraum. Am Samstag kündigten die niederländische Airline KLM sowie die australische Fluggesellschaft Qantas das Anpassen von Flugrouten an. Die eigentlich ohne Zwischenstopp geflogene Route Perth-London von Qantas werde bis auf Weiteres in Singapur zum Auftanken zwischenlanden. Damit könne vermieden werden, durch gefährlichen Luftraum zu fliegen, zitierte die Nachrichtenagentur AAP die Airline.

KLM überfliegt unterdessen ab sofort nicht mehr den Iran und den grössten Teil Israels. Wie die Fluggesellschaft mitteilte, geschehe dies «als Vorsichtsmassnahme», berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. KLM fliegt jedoch weiterhin die israelische Stadt Tel Aviv an der Mittelmeerküste an. Zuvor hatte unter anderem auch die Lufthansa ihre Flüge nach Teheran aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres eingestellt.

Auch die Swiss meidet den iranischen Luftraum. Betroffen seien die Verbindungen von und nach Hongkong, Bangkok, Singapur, Delhi und Mumbai, hiess es. Die Regelung gelte bis zum 18. April. Zudem meide die Swiss während des betreffenden Zeitraums auf diesen Strecken nachts auch den israelischen und den libanesischen Luftraum.

Anfang 2020 hatte der Iran inmitten militärischer Spannungen mit den USA irrtümlicherweise eine ukrainische Passagiermaschine kurz nach dem Start in Teheran abgeschossen. Bei der Katastrophe starben alle 176 Insassen.

Jordanien sperrt Luftraum

Israels Nachbarland Jordanien hat inmitten militärischer Spannungen in der Region einem Bericht zufolge seinen Luftraum gesperrt. Von 23.00 Uhr lokaler Zeit an (22.00 Uhr MESZ) werde der Luftraum für alle Flüge gesperrt, berichtete der private Fernsehsender Roja News am Samstagabend unter Berufung auf die zivile Luftfahrtbehörde des Landes. Begründet wurde der Schritt demnach mit Sicherheitsbedenken sowie «in Anbetracht der eskalierenden Risiken in der Region».

USA sichert Israel volle Unterstützung zu

Angesichts des drohenden Vergeltungsschlags des Irans gegen Israel hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin seinem israelischen Kollegen Joav Galant die «unerschütterliche Unterstützung der USA» zugesichert. In einem Telefonat hätten die beiden über «akute regionale Bedrohungen» gesprochen, teilte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, am Samstag in Washington mit. Austin habe deutlich gemacht, dass Israel «auf die volle Unterstützung der USA» bei der Verteidigung gegen jegliche Angriffe des Iran und seiner Stellvertreter zählen könne.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Bild: keystone

Auch Joe Biden will vorbereitet sein: Der US-Präsident kehrt am Wochenende in das Weisse Haus zurück, um sich mit seinem Sicherheitsteam über die extrem angespannte Lage im Nahen Osten zu beraten.

Israel bereitet sich auf möglichen Iran-Angriff vor

Israel ist nach Worten seines Verteidigungsministers Joav Galant auf einen möglichen iranischen Angriff vorbereitet. «Wir beobachten einen geplanten Angriff des Irans und seiner Verbündeten auf den Staat Israel genau», sagte Galant am Samstagabend nach Angaben seines Büros. «In den vergangenen Tagen haben wir unsere Aufstellung im Bereich der Verteidigung und der Offensive verstärkt und wir sind entschlossen, alle notwendigen Massnahmen zu ergreifen, um die Bürger des Staates Israel zu verteidigen.»

Israel habe auch «neue Fähigkeiten hinzugefügt – am Boden, in der Luft, zur See, in unserem Geheimdienst-Direktorat, innerhalb des Staates Israel und gemeinsam mit unseren Partnern, angeführt von den Vereinigten Staaten», sagte Galant ferner. «Der Iran ist ein Terrorstaat – die Welt sieht dies nun mehr als je zuvor. Wir sind entschlossen, unsere Bürger gegen diesen Terrorismus zu schützen, und wir werden wissen, wie wir auf ihn reagieren müssen.»

Israels Bevölkerung kriegt neue Schutzanweisungen

Die israelische Armee hat neue Schutzanweisungen für die Zivilbevölkerung veröffentlicht. Der israelische Armeesprecher Daniel Hagari sagte vor Journalisten, es solle von Sonntag an keinen Schulunterricht oder andere Bildungsaktivitäten, keine Ferienlager und keine organisierten Ausflüge geben. Am Sonntag beginnen zweiwöchige Schulferien zum jüdischen Pessach-Fest.

(cmu mit Material der sda)

Mehr zum Iran: