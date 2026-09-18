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Iran-Delegation darf zu UN in New York reisen, aber mit Shopping-Regeln

Iran-Delegation darf zu UN in New York reisen – aber nur mit Shopping-Auflagen

18.09.2026, 06:3618.09.2026, 06:36

Vertreter des Irans dürfen nach Angaben des US-Aussenministeriums inmitten des Konflikts beider Länder zur Gipfelwoche der UN-Generalversammlung nach New York reisen. Eine «Kerndelegation des iranischen Regimes» werde an der «hochrangigen Woche der UN-Generalversammlung» teilnehmen können, teilte ein Sprecher des Ministeriums mit.

Iranian President Masoud Pezeshkian TEHRAN, IRAN - AUGUST 18: RESTRICTIONS: No Access Israel Media/Persian Language TV Stations Outside Iran/Strictly No Access BBC Persian/VOA Persian/Manoto TV/Iran I ...
Masoud Pezeshkian, Präsident des Iran. (Archivbild) Bild: www.imago-images.de

Allerdings werde die Delegation Reisebeschränkungen unterliegen. Zudem sei ihr nach den geltenden US-Vorgaben der Kauf von Luxusgütern und anderen Waren untersagt.

Seit 2025 dürfen die iranische UN-Mission und ihre Mitglieder sowie iranische Regierungsvertreter, die für UN-Zwecke in die USA reisen, bestimmte Luxusgüter nur mit Genehmigung des US-Aussenministeriums kaufen. Dazu zählen etwa Lederwaren, Uhren, Schmuck, Schuhe, Kosmetik, Parfüm oder Elektronik im Wert von mehr als 1'000 Dollar pro Gegenstand. Eine vorherige Genehmigung ist auch für Mitgliedschaften und Einkäufe bei Grosshandelsketten wie Costco, Sam’s Club oder BJ’s erforderlich.

Die Delegation falle ausserdem kleiner aus als im vergangenen Jahr, hiess es. Weitere Angaben dazu, wie gross die iranische Delegation sein wird oder welche konkreten Reisebeschränkungen gelten, machte das Aussenministerium in der Mitteilung nicht. Die USA sind laut UN-Angaben als Gastgeberland der Vereinten Nationen grundsätzlich dazu verpflichtet, Delegationen den Zugang zu ermöglichen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas aber etwa hat die US-Regierung Berichten zufolge in diesem Jahr erneut eine Einreisegenehmigung verweigert.

In New York beginnt am kommenden Dienstag die UN-Generaldebatte, zu der Vertreter aus rund 140 Staaten erwartet werden. Neben US-Präsident Donald Trump werden auch Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron oder etwa der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa in New York erwartet.

Die USA und Israel hatten am 28. Februar gemeinsam den Krieg gegen den Iran begonnen, der mit Gegenangriffen in der Region reagierte. Der Konflikt dauert nun schon fast sieben Monate an. (dab/sda/dpa)

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