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Trump zu Iran-Verhandlungen: nichts überstürzen

Trump zu Iran-Verhandlungen: nichts überstürzen

24.05.2026, 17:1824.05.2026, 17:18
President Donald Trump disembarks Air Force One upon his arrival at Joint Base Andrews, Md., Friday, May 22, 2026.(AP Photo/Luis M. Alvarez) Trump
US-Präsident Trump am Freitag beim Veralssen der «Air Force One».Bild: keystone

US-Präsident Donald Trump hat Hoffnungen auf eine schnelle Einigung mit dem Iran gedämpft. «Die Verhandlungen verlaufen geordnet und konstruktiv, und ich habe meine Vertreter angewiesen, beim Deal nichts zu überstürzen, da die Zeit auf unserer Seite ist», schrieb er auf der Plattform Truth Social mit Blick auf den Stand des Rahmenabkommens für ein Ende des Iran-Kriegs. Beide Seiten müssten sich Zeit nehmen und alles richtig machen, schrieb Trump weiter. «Es darf keine Fehler geben!»

Am Samstag hatte Trump erklärt, dass ein Rahmenabkommen «weitgehend» ausgehandelt sei. Er schränkte ein, dass dies unter dem Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder stehe.

Trump schrieb nun, dass die US-Blockade von iranischen Häfen vollständig in Kraft bleibe bis eine Vereinbarung erzielt, bestätigt und unterzeichnet sei. Das Verhältnis mit dem Iran werde professioneller. Die Islamische Republik müsse jedoch verstehen, dass sie keine Nuklearwaffen haben dürfe. (sda/dpa)

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